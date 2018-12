„Buvo priimtas toks sprendimas. Bus išvesta daug (karių)“, – sakė JAV pareigūnas, norėjęs likti nežinomas. D. Trumpas trečiadienį pribloškė sąjungininkus ir Amerikos pareigūnus paskelbęs įsakymą išvesti sausumos pajėgas iš karo nualintos Sirijos. Šuo metu Afganistane yra apie 14 tūkst. amerikiečių karių; dalis jų dalyvauja NATO misijoje afganų pajėgoms palaikyti, kiti vykdo vyko kovos su terorizmu operacijas. D. Trumpas šį sprendimą priėmė antradienį, tą pačią dieną, kai pareiškė Pentagonui, jog nori išvesti visas JAV pajėgas iš Sirijos. Kiek anksčiau ketvirtadienį gynybos sekretorius Jamesas Mattisas paskelbė paliekantis postą. Savo sprendimą jis motyvavo nesutaikomais nuomonių skirtumais su prezidentu. Susiję straipsniai: JAV aviacija dar kurį laiką rengs Sirijoje antskrydžius Trumpas: JAV nenori būti Artimųjų Rytų policininkė Prezidento vienu metu priimti sprendimai dėl kontingentų Sirijoje ir Afganistane yra itin reikšmingi ir gali išprovokuoti domino efektą ir virtinę neprognozuojamų virtinę Artimuosiuose Rytuose bei Afganistane. J. Mattisas ir kiti aukščiausio rango kariniai patarėjai pernai įtikino D. Trumpą papildomai pasiųsti tūkstančius karių į Afganistaną, kur atsigavęs Talibanas žudo vietos pajėgų narius ir toliau stiprina savo pozicijas. Tąsyk prezidentas sakė, jog būtų linkęs trauktis iš Afganistano. Leidinys „The Wall Street Journal“ pranešė, kad iš Afganistano grįš daugiau nei 7 tūkst. karių. Kariai išvedami tokiu metu, kai JAV siekia sudaryti taikos susitarimą su Talibanu.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.