Tai galėjo nutikti šiandien anksti ryte, kai JAV karinių jūrų pajėgų orlaivis, kaip teigiama, nustatė „šilumos dėmę“ daugiau nei 70 metrų gelmėje maždaug 298 km nuo kranto nutolusioje vietoje.

Minėtina ir tai, kad atskiras pranešimas apie sonaro užfiksuotą signalą buvo gautas ir iš vieno gelbėjimo laivo.

Argentinos naujienų kanalai skelbia apie du pranešimus, teikiančius vilties nustatyti laivo „ARA San Juan“ buvimo vietą. Oficialūs pareigūnai kol kas šios informacijos nepatvirtino.

JAV karinėms jūrų pajėgoms priklausantis lėktuvas, kaip pranešama, užfiksavo metalinį objektą pagal savo pobūdį atitinkančią „šilumos dėmę“.

Nurodoma jos vieta – maždaug 299 km nuo Puerto Madrino pakrantės. Remiantis svetainėje Clarin.com skelbiamu pranešimu, tai galėtų būti laivas „ARA San Juan“.

Arrived on task in the search area in the early hours of this morning and have commenced sonar and visual search for #ARASanJuan as part of the ongoing multinational operation. Conditions remain challenging given current weather. pic.twitter.com/Sxgi9MZGo5

— HMS_Protector (@protector_hms) November 19, 2017