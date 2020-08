Kaip teigia opozicijos kandidatės kolegos, vakar ji Vyriausioje rinkimų komisijoje praleido kelias valandas, į instituciją ji atvyko norėdama oficialiai užginčyti rinkimų rezultatus. O tada politikė paskubomis išvyko iš šalies.

Politikės atstovė Maria Kolesnikova teigia Vyriausioje rinkimų komisijoje mačiusi kelis žmones su į filmavimo panašia įranga.

Kaip skelbia nepriklausomų tyrėjų komanda „Conflict Intelligence Team“, „Varlamov“ naujienų kanalas atkreipia dėmesį į žaliuzių, kurių fone politikė kreipiasi į žmones, panašumą į tas, kokias galima matyti L. Jermošinos kabineto nuotraukose.

Žurnalistams pavyko rasti dar vieną L. Jermošinos nuotrauką, kurioje – sofa, labai panaši matomai vaizdo įraše.

Visai neseniai internete pasirodė S. Cichanouskajos vaizdo kreipimasis, kuriame ji, skaitydama iš lapo, prašo šalies žmonių „neiti į aikštes bei gatves ir nesipriešinti milicijai“. Įrašą paskelbė anoniminis „Telegram“ kanalas „Žoltyje slivy“, įrašo šaltinis nenurodytas.

Kabineto, kuriame filmuotas įrašas, langas užtrauktas žaliuzėmis, o politikė vilki tuos pačius drabužius, su kuriais buvo rugpjūčio 10 dieną, kai vyko pateikti skundo.

State officials just released another hostage video of #Tsikhanouskaya where she reads text from a paper asking not to take to the streets