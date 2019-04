Etiopijos susisiekimo ministrė ketvirtadienį skelbia preliminarią kovo 10 dienos katastrofos, pražudžiusios 157 žmones, tyrimo ataskaitą.

„Įgula atliko visas gamintojo rekomenduojamas procedūras, tačiau lėktuvo suvaldyti nesugebėjo“, – per spaudos konferenciją sakė Dagmawit Moges.

Kalbėdama su žurnalistais, Etiopijos susisiekimo ministrė rekomendavo „Boeing“ skubiai peržiūrėti lėktuvo kontrolės sistemą.

Be to, anot ministrės, kiekvieną kartą, kai išsprendžiama svarbi techninė problema, prieš leidžiant eksploatuoti lėktuvą, šį faktą turėtų patvirtinti aviacijos pareigūnai.

„Aviacijos pareigūnai tikrins, kad gamintojas imtųsi atitinkamos lėktuvo skrydžio kontrolės sistemos patikrinimo prieš išleisdamas lėktuvus eksploatavimui“, – sakė ji.

Dagmawit Moges konkrečiai nepaminėjo problemų su automatine smukos valdymo sistema, laikytų galima katastrofos priežastimi, tačiau kalbėjo apie „pasikartojantį“ lėktuvo „nosies“ krypimą žemyn.

Ši manevravimo korekcijos sistema (MCAS) yra sukurta automatiškai kreipti žemyn lėktuvo „nosį“, jei užregistruojamas keliamosios jėgos arba skridimo greičio mažėjimas.

„Boeing 737 MAX 8“ po tragedijos nebeeksploatuojamas. Tai buvo antras tragiškas įvykis per pusę metų, susijęs su šiuo nauju modeliu.

