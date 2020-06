J. Boltonas itin kritiškai rašo, kad D. Trumpo noras laimėti antrą kadenciją buvo jo užsienio politikos varomasis principas ir kad aukščiausio rango patarėjai nuolat prastai vertindavo respublikonų prezidentą dėl pagrindinių geopolitinių faktų nežinojimo.

Šios knygos ištraukose, kurias skelbia leidiniai „The Washington Post“, „The New York Times“ ir „The Wall Street Journal“, sakoma, kad D. Trumpas ne kartą pademonstravo esąs pasirengęs pro pirštus žiūrėti į žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje. Labiausiai pribloškia tvirtinimas, jog JAV prezidentas Xi Jinpingui pasakė, kad masinis musulmonų uigūrų internavimas yra „labai teisingas dalykas“.

„Man labai sunku nurodyti kokį nors reikšmingą Trumpo sprendimą mano darbo Baltuosiuose rūmuose metu, kuris nebūtų grįstas išskaičiavimais dėl perrinkimo“, – rašo J. Boltonas apie prezidentą, kuriam gruodį buvo surengta apkalta dėl spaudimo Ukrainai pateikti kompromituojančios medžiagos apie jo varžovą šių metų rinkimuose demokratą Joe Bideną.

Per pernai birželį vykusį svarbų D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą Jungtinių Valstijų vadovas „stulbinamai nusuko pokalbį į JAV prezidento rinkimus, užsimindamas apie Kinijos ekonominius pajėgumus paveikti vykstančias kampanijas, maldaudamas Xi užtikrinti, jog jis laimės“, savo knygoje tvirtina buvęs amerikiečių lyderio patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

Pasak jo, D. Trumpas pabrėžė Amerikos ūkininkų svarbą ir tai, kaip „kinų išaugę sojų ir kviečių pirkimai“ gali paveikti rinkimų rezultatus JAV.

„Išspausdinčiau tikslius Trumpo žodžius, bet per vyriausybės tikrinimo prieš publikaciją procesą nuspręsta kitaip“, – sakė J. Boltonas, turėdamas galvoje reikalavimą, kad jo rankraštį patikrintų JAV agentūros.

D. Trumpo pyktį dėl šių atsiminimų parodo ir vėlai trečiadienį pateiktas Teisingumo departamento prašymas teismui uždrausti išleisti šią knygą. Tai buvo antras per dvi dienas Departamento bandymas blokuoti J. Boltono memuarus.

Teisingumo departamentas įrodinėja, kad J. Boltonas neleido užbaigti tikrinimo proceso, ir paragino teismą imtis veiksmų, kad būtų „neleista pakenkti nacionaliniam saugumui, kaip nutiktų, jei šis rankraštis būtų publikuotas pasauliui“.

J. Boltonas „pažeidė įstatymą“ atskleisdamas „itin slaptą informaciją“, vėlai trečiadienį interviu televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas.

Jis taip pat išjuokė seniai Vašingtone dirbantį savo buvusį patarėją ir jo ankstesnę paramą JAV karui Irake.

Paskelbtose knygos ištraukose J. Boltonas rašo, kad įsikišdamas į bylas dėl didelių kompanijų Kinijoje ir Turkijoje D. Trumpas tikriausiai „teikė asmenines paslaugas diktatoriams, kurie jam patiko“.

J. Boltonas aprašo „trukdymą teisingumui kaip gyvenimo būdą“ Baltuosiuose rūmuose ir sako savo susirūpinimą išreiškęs generaliniam prokurorui Williamui Barrui.

„Moraliai atstumia“

Skandalinga J. Boltono knyga „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir) prekyboje turi pasirodyti antradienį, prezidento perrinkimo kampanijos įkarštyje.

Buvęs viceprezidentas J. Bidenas sakė J. Boltono knygą rodant, jog D. Trumpas „pardavė Amerikos žmones, kad apsaugotų savo politinę ateitį“.

„Jei šie pasakojimai teisingi, tai ne tik moraliai atstumia; tai – Donaldo Trumpo šventos pareigos Amerikos žmonėms ginti Amerikos interesus ir mūsų vertybes pažeidimas“, – pareiškė J. Bidenas.

Konservatyvus J. Boltonas, kuris ir pats yra prieštaringai vertinama JAV politikos figūra, Baltuosiuose rūmuose dirbo 17 neramių mėnesių iki atsistatydinimo rugsėjį.

Jis atsisakė liudyti per prezidento apkaltą Atstovų Rūmuose gruodžio mėnesį, o sausį pareiškė, kad liudys apkaltos teisme Senate, tačiau tik tuo atveju, jei Senatas iškviestų jį liudyti.

Administracija spaudė Senato respublikonų daugumą, ir opozicijoje esantiems demokratams pritrūko balsų, kad J. Boltonas būtų iškviestas.

J. Boltonas aiškiai nepasakė, ar dabar paviešinti D. Trumpo veiksmai yra verti apkaltos, bet teigė, kad Atstovų Rūmams derėjo juos tirti.

Jis taip pat sakė, kad demokratai aplaidžiai vykdė apkaltą savo tyrimą apribodami su „Ukraina [susijusiais] Trumpo asmeninių interesų supainiojimo aspektais“.

Jei jie būtų žiūrėję plačiau, galbūt būtų galėję įtikinti respublikonus ir kitus amerikiečius, kad buvo padaryta „sunkių ar nesunkių nusikaltimų“, rašė jis.

J. Boltonas rašo, kad apkalta D. Trumpui būtų buvusi pateisinama ne tik dėl kaltinimų vadinamojoje Ukrainos aferoje, bet ir dėl kitų atvejų. Jis ne kartą užkirto kelią baudžiamiesiems tyrimams prieš mielą „diktatorių“, pavyzdžiui, dėl Kinijos ir Turkijos, rašo J. Boltonas.

„Kasdienybė buvo elgesys, kai buvo trukdoma teisingumui, ir su tuo mes negalėjome taikstytis“, - teigiama knygoje. J. Boltonas savo svarstymus esą tada raštu išsakė ir generaliniam prokurorui Williamui Barrui.

D. Trumpas ne kartą prašė Kinijos prezidento Xi Jinpingo pagalbos dėl perrinkimo lapkritį vyksiančiuose rinkimuose, rašoma knygoje, kurią cituoja ir „Wall Street Journal“.

D. Trumpas derybose dėl prekybos sutarties su Kinija esą ne kartą pareiškė, jog jam svarbu pasiekti rezultatą, kuris leistų per rinkimus lapkritį nugalėti žemės ūkį kultivuojančiose valstijose. Kinijos pažadas pirkti daugiau žemės ūkio produktų buvo svarbi susitarimo dalis.

Su D. Trumpu kaip saugumo patarėjas glaudžiai bendradarbiavęs J. Boltonas kaltina prezidentą ir tuo, kad šis nesigaudo užsienio politikoje.

Prezidentas, pavyzdžiui, nežinojo, kad Didžioji Britanija yra branduolinė valstybė, o kartą paklausė, ar Suomija priklauso Rusijai, rašoma knygoje.

Anot J. Boltono, taip pat buvo aišku, kad D. Trumpo asmeninė diplomatija su Šiaurės Korėjos vadovu Kim jon-unu niekada neduos patenkinamo rezultato. Be to, D. Trumpas esą labai rimtai svarstė išstojimo iš NATO galimybę.

Pavojingiausias žmogus pasaulyje?

J. Boltonas vaizduoja chaotiškus Baltuosius rūmus, kur net iš pažiūros lojalūs aukščiausio rango padėjėjai šaiposi iš prezidento, o pats D. Trumpas nežino elementarių faktų, pavyzdžiui, tokių, kad Suomija nepriklauso Rusijai.

Pasak J. Boltono, prezidentas nežinojo, kad Didžioji Britanija turi branduolinių ginklų ir savo aplinkoje klausinėjo, ar Suomija įeina į Rusijos sudėtį.

Knygos ištraukose teigiama, kad per D. Trumpo 2018 metų susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu valstybės sekretorius Mike'as Pompeo perdavė J. Boltonui raštelį, kuriame apie prezidentą pagiežingai parašė: „Jis mala visišką šūdą“.

Pastaraisiais metais pasirodė kelios knygos, kuriose pateikiama D. Trumpą nepalankiai vaizduojančių detalių, bet J. Boltonas yra aukščiausio rango pareigūnas, parašęs tokią knygą.

Kitą potencialiai skandalingą knygą netrukus turi išleisti viena D. Trumpo šeimos narė.

Prezidento dukterėčia Mary Trump liepos 28-ąją išleis memuarus „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Tai pirmas kartas, kai koks nors D. Trumpo šeimos narys išleidžia nepagražintų istorijų apie šį buvusį nekilnojamojo turto magnatą ir realybės televizijos žvaigždę.

55 metų M. Trump tėvas yra Fredas Trumpas jaunesnysis, prezidento vyresnysis brolis, kuris 1981-aisiais, būdamas 42 metų, mirė dėl alkoholizmo komplikacijų.

240 puslapių knygoje bus detaliai aprašyti įvykiai, kuriuos autorė vaikystėje matė viešėdama senelių namuose Niujorko Kvinso rajone, kur augo D. Trumpas ir jo keturi broliai bei seserys.

„Ji aprašo traumų, destruktyvių santykių ir tragiško nepriežiūros bei smurtavimo derinio košmarą“, – trumpoje knygos anotacijoje nurodo leidykla „Simon & Schuster“.

Klinikinė psichologė M. Trump rašo, kad prezidentas, nors buvo mylimiausias savo tėvo sūnus, liovėsi laikęs jį svarbiu ir šaipėsi iš jo, kai šis susirgo Alzheimerio liga.

Knygoje ji paaiškina, „kaip konkretūs įvykiai ir bendri šeimos modeliai sukūrė sugadintą žmogų, šiuo metu užimantį Ovalųjį kabinetą“, skelbia leidykla.

D. Trumpas siekė sutrukdyti išleisti šias knygas, bet konstitucijos ekspertai naujienų agentūrai AFP sakė, jog mažai tikėtina, kad teismai jas blokuos.