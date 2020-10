Skandalingasis „Anonimas“ paviešino savo tapatybę, Trumpas sureagavo įžeidimais

Milesas Tayloras (Mailsas Teiloras), kuris dirbo buvusios krašto saugumo sekretorės Kirstjen Nielsen administracijos vadovu, savo tapatybę atskleidė socialiniame tinkle „Twitter“ ir pareiškimu interneto svetainėje Medium.com.

„Anonimo“ tapatybė buvo populiarus spėlionių žaidimas Vašingtone nuo pat to laiko, kai prieš dvejus metus laikraštyje „The New York Times“ pasirodė „aukšto rango pareigūno“, priskyrusio save „pasipriešinimui“ D. Trumpo administracijoje, skiltis.

Šioje skiltyje „Anonimas“ rašė, kad „daug Trumpo paskirtų žmonių žada iš visų jėgų stengtis išsaugoti mūsų demokratines institucijas trukdydami tolesniems p. Trumpo neprotingiems impulsams“.

Donald Trump is a man without character. It’s why I wrote “A Warning”...and it’s why me & my colleagues have spoken out against him (in our own names) for months. It’s time for everyone to step out of the shadows. My statement: https://t.co/yuhTgZ4bkq