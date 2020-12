Skandalingas COVID-19 „superplatintojų“ atvejis: pasekmes pajuto visa šalis

Ir vis dėlto kažkuriuo metu po to, kai „Amundsen“ liepos 17 d. išplaukė iš Trumsės (uosto šiaurinėje Norvegijos dalyje, apsupto snieguotų kalnų), virusas rado būdą prasibrauti į laivą. Galiausiai 71 keleiviui ir įgulos nariui iš dviejų kruizinių kelionių į Svalbardą ir atgal buvo diagnozuotas naujasis koronavirusas: visi protrūkių pėdsakai vedė į laivą.

„Amundsen“, pavadintas norvego, kuris tapo pirmuoju tyrinėtoju, pasiekusiu Pietų ašigalį, garbei tapo vienu iš liūdniausių „Covid-19“ superskleidėjų atvejų, smogusių Norvegijai, teigiama Londono higienos ir atogrąžų medicinos mokyklos tyrėjų sudarytoje lentelėje.

Norvegijos sveikatos apsaugos pareigūnai tučtuojau ėmėsi kovoti su protrūkiais; jie uždarė į karantiną šimtus keleivių, sugrįžusių namo į dešimtis šalies miestų. Galų gale nebuvo pastebėta jokių papildomų bendruomenės infekcijų, kurios būtų susijusios su „Amundsen“, teigia Petteris Elstromas, prižiūrintis „Covid-19“ kontaktų sekimą Visuomenės sveikatos institute (norvegiškas JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų atitikmuo).

„Amundsen“ protrūkiai įvyko kaip tik tuo metu, kai šalyje kilo antroji infekcijų banga, teigia P. Elstromas: „Iki tol buvo palyginus ramu, nedaug protrūkių, o paskui jų ėmė daugėti“.

Jungtinėms Valstijoms – didžiausiai pasaulyje kruizinių kelionių rinkai, 2019 m. pergabenusiai 14 milijonų keleivių – „Amundsen“ istorija rodo, kad protrūkis viename nelaimingame laive gali turėti toli siekiančių padarinių ir nusiaubti visuomenės sveikatos išteklius.

Pagrindinės kruizinės linijos jau kovo mėnesį atnaujins keliones iš JAV uostų, keldamos ankstyvų išbandymų būsimos Joe Bideno administracijos pasiryžimui rūpintis sveikata ir remti mokslą.

Dauguma „Covid-19“ eros kruizų Europoje ir kai kuriose Azijos dalyse prasisuko žymiai sėkmingiau. Nuo pavasario įvyko daugiau kaip 200 kruizų, kuriuose viruso protrūkių užfiksuota nebuvo. Be to, „Hurtigruten“ atlikus tyrimą, užsakytą po „Amundsen“ nelaimės, buvo nustatyta daug klaidų rengiantis kruizui ir reaguojant į protrūkį. Šiuo metu vyksta oficialus baudžiamasis tyrimas.

Amerikietiški kruizai

JAV, kur Ligų kontrolės ir prevencijos centrai ir toliau nerekomenduoja vykti į kruizus, laivams iš principo leidžiama vėl plaukti iš Amerikos uostų – darant prielaidą, kad jie imsis įvairių „Covid-19“ prevencinių priemonių, kurias sukūrė pramonės konsultantai.

Šie žingsniai apima pajėgumų mažinimą, savitarnos bufetų uždarymą, vėdinimo gerinimą ir įgulos bei keleivių testavimą. Agentūra turės peržiūrėti ir patvirtinti kiekvieno laivo planus, kad jiems būtų duotas leidimas išplaukti.

Bloga žinia: šis žingsnių sąrašas pakankamai panašus į praktiką, kurios Norvegijos „Hurtigruten“ žadėjo laikytis „Amundsen“ kruizuose.

„Šių siūlomų priemonių įgyvendinimas gali padėti sumažinti viruso perdavimo ir protrūkių riziką, bet jos nepašalins“, – el. paštu paaiškino Rebecca Brewster, konsultacinės firmos „Cardno ChemRisk“ sveikatos specialistė. R. Brewster yra viena iš tyrimo „Lessons learned for Covid-19 in the cruise ship industry“ („Covid-19“ pamokos kruizinių laivų pramonėje“) bendraautorių.

Po šių metų pradžioje įvykusių mirtinų protrūkių Ligų kontrolės ir prevencijos centrai kovo mėnesį uždraudė kruiziniams laivams išplaukti iš JAV uostų.

Tačiau agentūra spalį draudimą atšaukė – po to, kai kruizinės linijos intensyviai lobizavo Baltuosius rūmus. Vyriausieji Ligų kontrolės ir prevencijos centrų ekspertai siūlė draudimą pratęsti, tačiau jiems pasipriešino Baltųjų rūmų koronaviruso darbo grupė, vadovaujama viceprezidento Mike’o Pence’o.

Bideno pozicija

Išrinktasis prezidentas J. Bidenas ir jo koronaviruso komanda neatskleidė savo pozicijos kruizų pramonės atžvilgiu. Vis dėlto J. Bidenas buvo atviras apie tai, kad koronaviruso politiką būtina pagrįsti mokslu – tai reiškia, kad Ligų kontrolės ir prevencijos centrai greičiausiai turės daugiau įtakos sprendžiant, kada bus saugu vėl leistis į kruizines keliones.

Valdant Donaldui Trumpui, jie tokios įtakos neturėjo, teigia Ameshas Adalja, vyresnysis mokslininkas iš Johno Hopkinso sveikatos saugos centro.

„Prie D. Trumpo Ligų kontrolės ir prevencijos centrai buvo užčiaupti ir pasodinti ant galinės sėdynės, – teigia A. Adalja, konsultavęs „Royal Caribbean Cruises Ltd.“ dėl koronaviruso protrūkio anksčiau šiais metais. – Manau, kad Ligų kontrolės ir prevencijos centrai sugrįš į tą pačią poziciją, kurią užimdavo ankstesnių prezidentų valdymo laikais, kai veikdavo savarankiškai, remdamiesi mokslu.“

Ko gero, pats saugiausias kelias – laukti, kol keleiviams ir įgulai bus prieinamos „Covid-19“ vakcinos, sako A. Adalja.

Tačiau trys pagrindinės kruizinės linijos – „Carnival Corp.“, „Royal Caribbean“ ir „Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.“ – teigia planuojančios atnaujinti kruizus jau kovo mėnesį. Nė viena iš šių linijų neatsakė į „Bloomberg“ klausimus, ar ketina laukti plačiai prieinamos vakcinos.

Paklaustas apie „Carnival“ pasirengimą, kompanijos atstovas spaudai Rogeris Frizzellas sakė: „Mes pradėjome procesą su Ligų kontrolės ir prevencijos centrais, norėdami identifikuoti laivus, kurie, kaip tikimasi, galės saugiai plaukioti JAV vandenyse.“

Visos kruizinės linijos iki tol įsipareigojo „įgyvendinti visus protokolų nurodymus, pagrįstus naujausiomis mokslo ir medicinos žiniomis“, teigiama pramonės lobistų grupės „Cruise Lines International Association“ (CLIA) prezidentės Kelly Craighead pranešime. Pareiškimą paskelbė Ligų kontrolės ir prevencijos centrai.

Žinoma, tą patį bandė daryti ir „Hurtigruten“. „Amundsen“ – aptakių formų, 140 metrų ilgio juodos, raudonos ir baltos spalvų laivas, pakrikštytas 2019 m., turėjo pademonstruoti saugų plaukiojimą pandemijos metu.

Priemonės laive

Kompanija apribojo laivo bilietų pardavimą iki pusės pajėgumo, kad keleiviai laive turėtų pakankamai erdvės. Dauguma laivo darbuotojų prieš įlipdami buvo patikrinti dėl „Covid-19“. Kas nors visada išskirdavo keleivius, kurie pernelyg priartėdavo, arba paragindavo naudotis visame laive įrengtomis rankų dezinfekavimo stotelėmis.

„Laive buvo įvesta nepaprastai gera infekcijos kontrolė, – pasakoja Line Miriam Haugan, antrojo „Amundsen“ kruizo į Svalbardą, kuris iš Trumsės išvyko liepos 24 d., keleivė. – Mus sustabdydavo ir išskirdavo, jei atsidurdavome per arti vienas kito.“

Tokia praktika apskritai pasiekė gerų rezultatų Europoje ir Azijoje, pastebi pramonės advokatai. „Šių pradinių kelionių sėkmė rodo, kad sugrįžti prie kruizų įmanoma įvedus sustiprintas priemones ir kad naujieji protokolai veikia taip, kaip numatyta – siekiant sumažinti „Covid-19“ sklaidos riziką tarp keleivių, įgulos ir uostų“, – el. paštu paaiškino JAV CLIA atstovė spaudai Bari Golin-Blaugrund.

Buvo ir daugiau išimčių už „Amundsen“ ribų. Lapkričio mėnesį septyni „SeaDream1“ keleiviai ir du įgulos nariai gavo teigiamus „Covid-19“ testo rezultatus: prabangus Norvegijos laivas plaukė į Karibus. Liga užpuolė nepaisant to, kad visi keleiviai prieš leisdamiesi į kruizą du kartus gavo neigiamus „Covid-19“ testus ir laive laikėsi griežtų saugumo priemonių.

„Manau, kad šiuo metu tai yra viena saugiausių vietų pasaulyje“, – prieš prasidedant kelionei sakė laivo kapitonas Torbjornas Lundas. „SeaDream Yacht Club“ teko atšaukti visus kruizus likusiam žiemos sezonui. („SeaDream Yacht Club“ neatsakė į mūsų prašymus pakomentuoti.)

Vėliau, gruodžio 9 d., „Royal Caribbean“ anksčiau laiko nutraukė keturių dienų kruizą į niekur Azijoje, kai 83-ejų metų „Quantum of the Seas“ keleivis gavo teigiamą testo rezultatą.

Diagnozė pasirodė viso labo klaidingas aliarmas; Singapūro sveikatos ministerijos duomenimis, krante vyro rezultatas buvo neigiamas. Tačiau panika sugadino visą kelionės džiaugsmą. Visi 1680 keleivių buvo uždaryti savo kajutėse, o „Quantum“ skubiai parplaukė atgal į Singapūrą. Prieš išvykstant iš kruizinio terminalo visi keleiviai buvo patikrinti. „Royal Caribbean“ atšaukė vėlesnį keturių dienų „Quantum“ kruizą, kuris buvo numatytas gruodžio 10 d.

Kelionių pasekmės

„Amundsen“ atvejis buvo sunkesnis. Laivui po pirmojo septynių dienų kruizo į Svalbardą liepos 24 d. sugrįžus į Trumsę, trys įgulos nariai jau sirgo kažkuo panašiu į peršalimą. Po kelių valandų laivas pasuko atgal į Svalbardą su naujais keleiviais, o sirgti pradėjo vis daugiau įgulos narių.

Tuo metu, kai baigėsi antrasis kruizas, vienas keleivis iš ankstesnio kruizo sugrįžęs namo gavo teigiamą „Covid-19“ rezultatą. Per kelias dienas 29 keleiviai iš abiejų kruizų parnešė koronavirusą į mažiausiai 14 Norvegijos miestų, įskaitant vietas, kuriose kelis mėnesius nebuvo naujų atvejų.

Protrūkis tapo nacionaliniu skandalu Norvegijoje, kur „Hurtigruten“ šimtmetį buvo gerbiamas už tai, kad sujungia tas šalies dalis, kurios nepasiekiamos keliais ar traukiniais. Tarp kompanijos laivų yra ne tik prabangių kreiserių, bet ir keltų, kurie gabena viską – nuo žmonių iki pašto siuntų ir maisto į atokiausias šalies vietas.

Pirmasis „Covid-19“ atvejis, siejamas su „Amundsen“, buvo nustatytas Hadselyje, kur 1893 m. buvo įsteigtas „Hurtigruten“. Miestas penkis mėnesius neturėjo nė vieno „Covid-19“ atvejo, ir sveikatos apsaugos pareigūnams teko skirti ribotus išteklius protrūkiui suvaldyti.

„Sunkus darbas tvarkytis su sergančiais ir galimai sergančiais laive, bet paskui keleiviai palieka laivą ir infekcija išplinta“, – sakė atvejį aptikęs Hadselio medikas Ingebjornas Bleidvinas.

Ilgainiui apie ligos protrūkius pranešė 69 Norvegijos savivaldybės, skelbė sveikatos apsaugos institucijos.

I. Bleidvinas teigė, kad „Hurtigruten“ dar labiau pablogino protrūkį, nes užvėlino paskelbti, kad „Amundsen“ užfiksuotas „Covid-19“. Trumsės regioninė policija atlieka kriminalinį tyrimą, ar „Hurtigruten“ reakcija atitiko Norvegijos infekcijų kontrolės įstatymą, reikalaujantį skubiai pranešti apie „Covid-19“ atvejus, teigė prokurorė Lisa-Mari Ellingsen.

„Mūsų dėmesio centre yra pati kompanija „Hurtigruten“ – ji yra įtariamoji“, – sakė ji.

„Hurtigruten“ atstovas spaudai atsisakė komentuoti kriminalinį tyrimą.

Ieško savanorių

„Hurtigruten“ pasamdyta rizikos valdymo įmonė rado klaidų „Amundsen“ testavimo, karantinavimo ir įgulos narių apmokymo procesuose. Kaip nustatė tyrimas, kai žmonės pradėjo sirgti, gydytojai jų netikrino dėl „Covid-19“, o „Hurtigruten“ nepakankamai greitai pranešė apie protrūkį.

Be to, „Hurtigruten“ vykdomasis direktorius, pasitraukęs iš pareigų netrukus po to, kai tyrimas buvo paviešintas, sakė, kad generalinis direktorius Danielis Skjeldamas jam liepė neleisti oficialiai sieti kompanijos vardo su teigiamu Hadselio atveju, sakoma pranešime. D. Skjeldamas neigia tai daręs.

„Hurtigruten“ atstovas spaudai pažymėjo, kad kompanija ėmėsi įvairių veiksmų, siekdama ištaisyti išorinio tyrimo iškeltas problemas, įskaitant planą paskubinti oficialų pranešimą, jei įvyktų nauji protrūkiai. Šiuo metu kruizai Norvegijoje vėl uždrausti smarkiai padaugėjus „Covid-19“ atvejų.

JAV kruizinės linijos prieš tęsdamos verslą susidurs su savotišku tarpiniu žingsniu. Vyriausybė reikalaus imituotų kruizų, kuriuos stebės Ligų kontrolės ir prevencijos centrų pareigūnai, kad būtų užtikrinta, jog protokolų laikomasi ir jie veikia. Šiuose netikruose kruizuose dalyvaus ir savanoriai, apsimetantys keleiviais.

Kruizinių kelionių kompanijos vis dar planuoja, kaip tai įgyvendinti, tačiau vienas dalykas jau aiškus: savanorių netrūks. „Royal Caribbean“ praėjusį mėnesį sukūrė „Facebook“ grupę pavadinimu „Jūrų savanoriai“, bandydami įvertinti susidomėjimą imituotais kruizais po to, kai 3000 žmonių jiems atsiuntė užklausas, kaip užsiregistruoti.

Paskutiniais skaičiavimais grupėje buvo daugiau nei 63 000 narių.