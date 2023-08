Vyras tiesiai šviesiai išsakė savo poziciją dėl Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir pažymėjo, kad pasitraukimas iš SSRS „mums neišėjo į naudą“. Nepriklausomybę valdininkas pavadino „apgavyste“, o proukrainietiškas skrajutes – šizofrenija ir agitacija.

A. Vasilenka sukritikavo ir Baltijos šalių nepriklausomybę.

„Dar vienas geras pavyzdys, kad tuo metu tautos „nežinojo, ką daro“, yra Baltijos šalys. Nuostabiosios Latvija, Lietuva ir Estija. Teko jose pabuvoti. Ir kuri kiek turi pinigų, mano nuomone, iš karto matyti.

Tiesa, Talinui nepriklausomybė išėjo į naudą: stikliniai biurų pastatai kaip grybai dygsta šalia „stalinkų“, viskas švaru ir tvarkinga. Ryga irgi, regis, nepralaimėjo: panašu, kad pinigų Latvijoje mažiau nei Estijoje, be irgi yra. Rygoje labiausiai patiko, ten smagu.

Vilnius – skylė. Dievo užmiršti Ukrainos rajonų centrai kartais geriau atrodo. Visi namai senamiestyje – apgriuvę, baisūs, nuo 1991 m. nieko naujo, išskyrus prekybos centrus. Be to, vietos nacionalinių patiekalų restorane atsiverčiau valgiaraštį ir užsisakiau nacionalinių valgių – šaltibarščių ir cepelinų. Atnešė. Buvo neįmanoma valgyti to šlamšto“, – feisbuke rašė jis.

A. Vasilenka teigia, kad „atsižvelgęs į išorinę Vilniaus išvaizdą“ padarė „gana paprastas išvadas“.

„Sovietinė okupacija – geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Nors normaliai gaminti lietuvius išmokė, nes cepelinus galima valgyti tik tris dienas pabadavus.

Išvykstant iš Baltijos šalių, mano nuomonė tik sutvirtėjo. Atskridau į Rygą, ten puikus šiuolaikinis oro uostas. Vilniuje, iš kur išskridau atgal, – daržinė. Gal dar Stalino laikų.

Ką noriu pasakyti: Lietuva buvo pirmoji respublika, paskelbusi apie pasitraukimą iš SSRS. Jeigu jau PIRMAS veržiesi „į laisvę“, tai tikriausiai gerai supranti, kodėl. Estai akivaizdžiai geriau žinojo, KĄ daro. Arba nežinojo, tiesiog pasinaudojo proga geriau už išmintinguosius lietuvius“, – dėstė A. Vasilenka.

„Aš nesakau, kad derėtų prikelti SSRS. Man asmeniškai to nelabai ir reikia. Rimtai“, – pridūrė jis.

Ukrainos ministerijos darbuotojas sukėlė pasipiktinimo bangą tarp feisbuko naudotojų, pamačiusių jo įrašą. Į jį taip pat sureagavo istorikė Larisa Jakubova. „Oksenai Lesnai, tai štai kokia ta progresyvi naujojo ministro komanda?“ – parašė ji.

Komentarų skiltyje ukrainiečiai ne kartą kreipėsi į dabartinį švietimo ministrą O. Lesną ir jį žymėjo prie vaizdo įrašo, kad ministras atkreiptų dėmesį į savo „pavaldinį“. Naudotojai neužmiršo pažymėti ir Ukrainos saugumo tarnybos.

Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija pranešė, kad A. Vasilenka įvykdė darbo pareigų pažeidimą.