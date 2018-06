Susitikimas įvyko, fone stiprėjant kovai dėl prekybos tarp JAV ir Europos su Kanada, informuoja businessinsider.com.

Likus kelioms valandoms iki susitikimo pradžios, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas apsikeitė kandžiomis pastabomis tviteryje.

Trečiadienį konsultacijas teikiančios bendrovės „Eurasia Group“ prezidentas Ianas Bremmeris CBS televizijos laidoje pasakojo apie įtemptą susikirtimą tarp D. Trumpo ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel. Jų diplomatiniai santykiai pašliję.

I. Bremmerio teigimu, susitikimo pabaigoje A. Merkel ir J. Trudeau spaudė D. Trumpą pasirašyti komunikatą (pranešimą) dėl bendrų diplomatinių tikslų, kurį tradiciškai pasirašo visos G7 susitikimo šalys.

„Baigiantis susitikimui, Vokietijos kanclerė A. Merkel ir Kanados ministras pirmininkas J. Trudeau su keliais sąjungininkais taip norėjo paspausti D. Trumpą, kad jis pasirašytų komunikatą, kad ėmė kalbėti apie įsipareigojimą taisyklėmis grįstai tarptautinei tvarkai. D. Trumpas sėdėjo sukryžiavęs rankas, jam akivaizdžiai nepatiko, kad jie susivienijo prieš jį. Galiausiai jis sutiko ir pasakė – gerai, jis pasirašys. Tada atsistojo, įkišo ranką į švarko kišenę, ištraukė du „Starburst“ saldainius, metė ant stalo ir pareiškė: „Štai, Angela. Nesakyk, kad niekada tau nieko neduodu“, – pasakojo I. Bremmeris.

