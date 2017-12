Skandalinga milijardieriaus šeimos istorija: turtingiausias pasaulio žmogus už anūką atsisakė mokėti išpirką vaikų auginimas būtų trukdęs jo meilužėms

Filmas „Visi pasaulio pinigai“ („All the Money in the World“), kuris kino ekranuose pasirodo prieš Kalėdas, buvo atsidūręs skandalo epicentre – filmo kūrėjai nusprendė iš jo pašalinti Keviną Spacey, kuriam pateikti kaltinimai seksualiniu priekabiavimu, ir pakeisti jį Christopheriu Plummeriu. Tačiau skandalas, apie kurį pasakoja šis filmas, yra ne mažiau šokiruojantis.