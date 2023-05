Skandalingą interviu iš Prigožino ėmęs propagandistas atleistas iš darbo

Gegužės 24 dieną paskelbtame vaizdo įraše privačios karinės bendrovės „Vagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas užsipuolė Rusijos gynybos ministeriją ir pagyrė ukrainiečių karius.

Jis taip pat teigė, kad Rusijos „specialioji operacija“, kaip Kremlius vadina karą Ukrainoje, davė visai ne tuos rezultatus, kurių tikėjosi Maskva ir apie kuriuos iš pradžių kalbėjo Vladimiras Putinas: Ukraina tapo žinoma visame pasaulyje, o jos kariuomenė virto viena stipriausių planetoje.

„Mes atėjome kaip chamai, perėjome batais per visą teritoriją, ieškodami nacių. Kol ieškojome nacių, pridaužėme visus, ką galėjome, po to priartėjome prie Kijivo, po to – rusiškai pasakysiu! – apsi**kome ir atsitraukėme. Toliau – į Chersoną. Apsi**kome, atsitraukėme. Po šito – ar prieš tai? Jau laikas painiojasi – Iziumas, Lymanas. Ir kažkaip mums vis nepasiseka“, – kalbėjo jis.

Pasak K. Dolgovo, ėmusio iš J. Prigožino interviu, propagandinio projekto prodiuseriai jam prisipažino, kad sprendimas jį atleisti buvo priimtas po skambučių „iš viršaus“.



Patį „Telega Online“ kuruoja ir finansuoja Interneto plėtros institutas (IDI), pripažino K. Dolgovas. Ši organizacija skirsto biudžeto lėšas interneto projektams, įskaitant ir prokremliškus.