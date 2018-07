Tačiau ketvirtadienį paskelbtame interviu Alexandre'as Benalla taip pat pasmerkė „troškimą pričiupti prezidentą“ dėl šio skandalo. „Jaučiu padaręs kažką išties kvailo. Aš suklydau... Man nereikėjo kaip stebėtojui eiti į tą demonstraciją, reikėjo susilaikyti“, – sakė jis laikraščiui „Le Monde“. „Le Monde“ praėjusią savaitę paviešino išmaniuoju telefonu darytus vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip per Gegužės 1-osios demonstraciją Paryžiuje policijos šalmą ir rankovės raištį dėvintis A. Benalla keliskart smogia jaunam protestuotojui ir parbloškia ant žemės moterį. Paaiškėjus, kad E. Macrono kabineto aukščiausio rango pareigūnai žinojo apie šį incidentą, kilo pasipiktinimo audra. Opozicijos įstatymų leidėjai apkaltino vyriausybę bandymu nuslėpti incidentą, išprovokavusį rimčiausią skandalą nuo tada, kai 40-metis E. Macronas pernai pradėjo eiti prezidento pareigas. Opozicijos iniciatyva Nacionaliniame Susitrinkime ir Senate buvo sudarytos specialios komisijos šiam reikalui ištirti, o liudyti buvo iškviesti aukščiausi prezidento patarėjai. Ketvirtadienį Senato komisijai parodymus davė ir E. Macrono administracijos vadovas Alexis Kohleris. E. Kohleris komisijai pripažino, kad pirminė A. Benalla skirta nuobauda - nušalinimas nuo pareigų dviem savaitėms be apmokėjimo už tą laikotarpį – „gali atrodyti nepakankama“, tačiau tuo metu atrodė „proporcinga“. Sekmadienį A. Benalla buvo apkaltintas smurtu ir tuo, kad apsimetė policijos pareigūnu, taip pat neteisėtai gavus saugumo kamerų nufilmuotą medžiagą, kurią norėjo panaudoti savo veiksmams pateisinti.

