Tačiau vėliau M. Umajevos motina buvo priversta atsiprašyti paties respublikos vadovo Ramzano Kadyrovo už žodžius, kad jos dukra mirė dėl smurto artimoje aplinkoje. Atsiprašymas buvo parodytas vietos televizijos „Groznyj“ eteryje birželio 23 dienos vakarą.

Deja, bet klausimai, kokiomis aplinkybėmis mirė ši jauna moteris, taip ir lieka neatsakyti, rašoma svetainėje Kavkaz.Realii.

Nerimstant kalboms apie jaunos moters mirtį, jos kūnas visgi buvo ekshumuotas. Tuomet kilo dar daugiau įtarimų. Kaip skelbia TV kanalas „Dožd“, dvi moterys, tvarkiusios Madinos palaikus, tvirtino esą ant jaunos moters kūno jokių sumušimo žymių nebuvo. Tačiau ekshumavus kūną paaiškėjo šokiruojančios detalės – ant jos palaikų ir darbužių buvo labai daug kraujo.

Tačiau siužete, skirtame 23 metų Gudermeso gyventojos mirties aplinkybėms, R. Kadyrovas pranešė apie merginos skrodimo rezultatus. Anot respublikos vadovo, smurto žymių ekspertai nenustatė. Čečėnijos lyderis taip pat pareikalavo, kad aukos motina įvardytų informacijos apie smurtinę jos dukros mirtį pirminius šaltinius.

„Mes sužinosime, kas skambino. Tyrimų komitetas išduos leidimą, Federalinė saugumo tarnyba paims išrašus, jie saugomi iki pusės metų, mes viską perskaitysime ir viską sužinosime“, – sakė R. Kadyrovas.

Ramzanas Kadyrovas © Itar-Tass / Scanpix

M. Umajevos motina Chutmat Davletmirzajeva pareiškė, kad apie riksmus namuose tragedijos dieną jai pranešė kaimynai, todėl ir kilo įtarimų dėl galimo nužudymo. Be to, jos dukra nesirgo jokiomis lėtinėmis ligomis, galėjusiomis lemti tokią staigią mirtį.

Čečėnijos prokuroras Šarpiddi Adbul Kadyrovas daugiau papasakojo apie skrodimo rezultatus. Anot kaltintojo, pėdsakai ant aukos įkapių, palaikyti kraujavimu, tėra palaikų irimo padarinys. R. Kadyrovas nurodė atimti anūkes iš aukos motinos ir perduoti jas tėvui Vischadži Chamidovui – asmeniui, kurį Ch. Davletmirzajeva ir kiti merginos giminaičiai įtaria nužudymu.

M. Umajevos šeima anksčiau buvo sakiusi, kad jauną moterį per konfliktą, kuriame dalyvavo ir jos anyta, užmušė sutuoktinis. Anot artimųjų, anyta ir sutuoktinis moterį apkaltino išleidus vaikui skirtus pinigus, tada, įtariama, vyras mirtinai sumušęs žmoną. Šią versiją Chamidovai neigia. Anot Chamidovų šeimos, merginą ištiko epilepsijos priepuolis, o mirtis – nelaimingas atsitikimas.

Gandų apie nužudymą platintojais pasiskundė ir Žmogaus teisių tarybos narė Cheda Saratova. Savo paskyroje instagrame ji apkaltino nužudymo versijos šalininkus darant psichologinį spaudimą M. Umajevos motinai.

„Sielvarto palaužta M. Umajevos motina buvo sunkios būklės. Ir štai jai telefonu praneša, kad jos dukra mirė smurtine mirtimi. Ji ne iš karto tuo patikėjo. Bet tokie pranešimai plaukė be sustojimo: iš artimųjų, pažįstamų, netgi nepažįstamų geradarių. Per labai trumpą laiką tokie pranešimai vargšę nelaimingą moterį kone ir pačią nuvarė į kapus. Ir ji panoro dukros palaikus ekshumuoti. Toks jos pareiškimas sukėlė našliu likusio vyro ir jo šeimos pasipiktinimą. Tolimesnis jų elgesys, kalbos ir gandai iš visų pusių vos nepražudė nelaimingos moters“, – teigia Ch. Saratova.

Ch. Satarova pasidalino Ch. Davletmirzajevos pokalbio su „Groznyj“ žurnalistais įrašu. Moteris teigia gavusi informacijos apie dukros nužudymą, o nusikaltimas, pasak jos, įvykdytas jos žento motinos namuose.

Netrukus atvažiavo uniformuoti vyrai su kažkokiais popieriais, patvirtinančiais, kad jos žentas tragedijos metu buvo darbe. Nužudytosios motina nesiėmė jų nuodugniai nagrinėti.

Chutmat Davletmirzajeva, Dozd stopkadras

Vėliau iš pažįstamų gavo informacijos, kad kraujosruvos ant jos dukros veido buvo užmaskuotos pudra, kad prieš laidotuves nebūtų galima pastebėti nieko įtartino.

„Dalyvavau ekshumuojant palaikus, dukros palaikus mačiau morge. Mačiau randą arba žaizdą, ji kraujavo“, – teigia dukros netekusi moteris. Prieš pokalbį su R. Kadyrovu motina buvo įsitikinusi, kad jos dukra buvo nužudyta. Ji teigia, kad jauna moteris nesirgo nei epilepsija, nei astma, nei alergija, niekada ant kūno neturėjo žaizdų.

Internete pasirodė dar baisesnių įtarimų – iškelta versija, kad jauną moterį galėjo palaidoti dar gyvą. Apie tai rašo ir šaltinis 1ADAT, remdamasis aukos artimaisiais. Kovos su smurtu komiteto teisininkas Abubakaras Jangulbajevas mano, kad tokia tikimybė yra: „Kėliau idėją, kad ją galėjo palaidoti gyvą. Tokių atvejų pasitaiko, kai laidojamas medikų neapžiūrėtas asmuo, šiuo atveju taip ir buvo. Buvo tik felčerio apžiūra, o jis juk net ne daktaras“.

Kaip teigia Kavkaz.Realii šaltinis, gerai susipažinęs su tyrimu, kalbas apie palaidotą gyvą žmogų paskatino atlikus ekshumaciją išvystas paveikslas: mirusiosios drabužiai buvo sutepti krauju, o tai byloja apie vykusį kraujavimą.

„Ten reikia atlikti histologinių tyrimų, reikia ištirti audinių mėginius“, – sako šaltinis, panoręs išlikti anonimu.

M. Umajevos motiną palaiko projektas „Pravovaja iniciatyva“. Jo duomenimis, jaunos moters skrodimas buvo filmuojamas, tačiau motinai su įrašu susipažinti neleista.

M. Umajevos artimieji aiškina, kad jauna moteris ne kartą yra skundusis sutuoktinio agresija: Madinos anyta marčia piktindavosi sūnui, o šis žmoną mušdavęs, skelbia meduza.io.

Kaip teigia velionės pusseserė, M. Umajeva kelis kartus bandė palikti smurtaujantį sutuoktinį, tačiau kas kartą sugrįždavo, ir situacija kartodavosi.

Pirmiausia ji grįždavo dėl vaikų, kurie likdavo su vyro šeima, o antroji priežastis – vyresnių giminaičių spaudimas, jie įsitikinę, kad moteris privalo gyventi santuokoje. Aukos sesuo prisimena, kad mirties dieną Madina jai parašiusi, kad vėl „išeina“.

M. Umajevos motinos teigimu, kelios dienos prieš mirtį po eilinio konflikto su vyru dukra atėjo pas ją: „Ji grįžo pajuodusiais keliais, ją mušė diržu. Paklausiau savo mergytės, ar grįš pas vyrą. Atsakė nenorinti“.

Bet po kelių dienų atėjo anyta ir ją išsivedė. Apie dukros mirtį Ch. Davletmirzajeva sužinojo kitą dieną. Ji įtaria, kad dukros vyro artimieji per vėlai jaunai moteriai parūpino medicininę pagalbą. Be to, kaip tvirtina Madinos teta, mirusiosios ketverių dukrelė pasakoja, kad mama buvo smaugiama ir nustumta nuo laiptų.

Birželio 23 dieną į bylą įsitraukė Čečėnijos vadovas R. Kadyrovas. Jis atvyko į Gudermeso miestą ir susitiko su M. Umajevos artimaisiais, jos vyru ir jo šeima. Per susitikimą R. Kadyrovas nurodė M. Umajevos vaikus perduoti jų tėvui ir pareikalavo, kad mirusiosios motina atskleistų pirminį informacijos apie tariamą smurtingą josios dukros mirtį šaltinį.

„Mes sužinosime, kas skambino. Tyrimų komitetas išduos leidimą, Federalinė saugumo tarnyba paims išrašus, jie saugomi iki pusės metų, mes viską perskaitysime ir viską sužinosime“, – sakė R. Kadyrovas.

Kaip skelbia naujienų portalas „Media Zona“, „Grozny TV“ reportaže, skirtame R. Kadyrovo ir M. Umajevos artimųjų susitikimui, Čečėnijos respublikos vadovas buvo labai pasipiktinęs jaunos moters ekshumacija ir skrodimu, argumentuodamas, kad Islamas tokius dalykus draudžia.

Vaizdo įraše R. Kadyrovas taip pat teigė, kad jauna moteris „turėjo labiau rūpintis savo santuoka“.

„Gyvenant santuokoje, neišvengsi konfliktų ir pykčių, kartais vyras į darbą paleidžia ir kumščius“, – ciniškai kalbėjo R. Kadyrovas.

Galiausiai M. Umajevos motina atsiprašė respublikos vadovo už „spekuliacijas“, susijusias su dukros nužudymu.

„Prašau visų atleidimo. Klydau, klausiau visko, ką kalba žmonės. Noriu paprašyti tiek respublikos vadovo, tiek visų jūsų atleidimo“, – kalbėjo Ch. Dovletmirzajeva. Taip pat atsiprašė ir M. Umajevos brolis.