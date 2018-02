Trijų kambarių butas Charkove, kur ir registruota įtariamoji, šiuo metu nuomojamas. „Butas, kuriame ji gyveno, užima 200 kvadratinių metrų. Kitaip tariant, beveik pusę pirmojo penkiaaukščio aukšto. Visi langai su masyviomis grotomis. Toks jausmas, kad šis butas Zaicevams jau nebepriklauso“, – skelbiama pranešime.

Remiantis nekilnojamojo turto registru, antrą dieną po avarijos buto savininku tapo Stanislavas Tyškevičius. Tokią pačią pavardę turi ir Zaicevų bendrovėje dirbantis buhalteris.

Šaltinis skelbia, kad bendra išmokų nukentėjusių šeimoms suma siekia 500 tūkst. grivinų.

J. Zaicevos advokatė Julija Kozyr teigia, kad sąskaitų numerių, kur pervesti kompensacijas, A. Zaiceva ieško internete. Be to, ji skundžiasi, kad finansinė parama pirmiausia buvo suteikta per avariją nukentėjusiai besilaukiančiai Žanai Vlasenko, tačiau to niekas neįvertino ir net nepastebėjo.

„Išrašai pridedami prie bylos medžiagos, kad žmonės galėtų tais pinigais naudotis. Ž. Vlasenko teigia negavusi nė cento, nors jai pirmajai pervedėme pinigų susimokėti už gydymą. Tikriausiai ligoninė jos paprasčiausiai neinformavo“, – skelbia J. Kozyr.

Avarijoje žuvusio Aleksandro Jevtejevo tėvai, kurie apie 50 tūkst. išmoką sužinojo tik iš tyrėjų, sako net nežinoję, kas ta Ivanova, ir pasirengę pinigus grąžinti.

„Jie iki šiol manė, kad jiems padeda sūnaus draugai. Pinigus ketino atiduoti sužalotos merginos gydymui. Pirmą kartą per mėnesį jiems leista aplankyti Oksaną. Berčenko per avariją prarado jaunesniąją dukrą Dianą, o vyresnioji jau mėnuo kaip gydoma reanimacijoje“, – teigiama pranešime.

Oksanai Berčenko sulaužytas dubuo, ji patyrė galvos traumą ir smarkiai susižalojo veidą.

Iš reanimacijos ji parašė pirmąjį kreipimąsi dėl vyro ir sesers netekties: „Noriu kreiptis į visus, bent kiek susijusius su šia byla. Jeigu jūs liudininkas, liudykite teisme. Jeigu tyrėjas, teisėjas, prokuroras, prašau šią bylą spręsti laikantis įstatymų. Jeigu jums siūlys pinigų, neimkite jų, nesitepkite rankų krauju“.

DELFI primena, kad spalio 18 dieną „Lexus“ rėžėsi į prieš šviesoforo stovėjusius pėsčiuosius. Automobilį vairavo dvidešimtmetė studentė Elena Zaiceva – Charkovo verslininko Vasilijaus Zaicevo įdukra.

6 žmonės žuvo, dar 5 buvo sunkiai sužeisti. Antruoju avarijos dalyviu tapo „Volkswagen Touareg“ vairavęs verslininkas Genadijus Dronovas. Paaiškėjo, kad mergina dalyvavo lenktynėse naktinėmis miesto gatvėmis.