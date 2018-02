Pati O. Jevtejeva patyrė šonkaulių, taip pat rankos ir kojos kaulų lūžių, jai buvo skilęs klubakaulis ir pažeistas plautis. Moteriai teko pašalinti blužnį. Ji žino, kad per porą metų gali pasireikšti sunkios galvos smegenų traumos pasekmės. O. Jevtejevos dar laukia veido plastinė operacija. Šiuo metu ji iš naujo mokosi vaikščioti.

O. Jevtejeva sako, kad kai atsipeikėjo, nemanė, jog jos būklė tokia rimta, todėl degė noru atsistoti ant kojų, pasivaikščioti – manė, kad kojos kaulo lūžis greitai sugis.

„Užvis sunkiausia buvo laukti, kol sesuo ir vyras ateis manęs aplankyti. Mokiausi iš naujo kvėpuoti, kadangi buvo pažeistas plautis. Maniau, kad tereikia ištverti kokias dvi–tris savaites, o tada ateis žmonės, kuriuos labiausiai myliu, ir suteiks man jėgų. Deja, taip nenutiko. Ta akimirka, kai man pasakė, kad jų nebėra, ir buvo siaubingiausia“, – papasakojo O. Jevtejeva.

Moteris sakė, kad į klausimą, kas atsitiko, ji išgirdo atsakymą, jog nukrito. „Nesuvokiau, kur galėjau nukristi. Negaliu pasakyti, kada sužinojau tiesą. Tik prisimenu, kaip susirinko artimiausi draugai, tėvai ir pasakė, kad turi šį tą pasakyti. Man buvo suleista per didelė dozė raminamųjų“, – prisimena O. Jevtejeva.

„Kaip ėjome ir sustoję prie perėjos laukėme savo eilės pereiti gatvę yra paskutiniai mano prisiminimai iš to vakaro, kai įvyko avarija. Daugiau visiškai nieko neprisimenu. Vėliau vis labiau sąmonėjau, norėjau stotis, tada veikiausiai vėl užmigdavau“, – sako avariją išgyvenusi moteris.

„Prašau, jeigu galite, atleiskite“, – į žuvusiųjų artimuosius ir nukentėjusiuosius teisme kreipėsi E. Zaiceva.

DELFI primena, kad spalio 18 dieną „Lexus“ rėžėsi į prieš šviesoforo stovėjusius pėsčiuosius. Automobilį vairavo dvidešimtmetė studentė E. Zaiceva – Charkovo verslininko Vasilijaus Zaicevo įdukra. 6 žmonės žuvo, dar 5 buvo sunkiai sužeisti.

Antruoju avarijos dalyviu tapo „Volkswagen Touareg“ vairavęs verslininkas Genadijus Dronovas. Paaiškėjo, kad mergina dalyvavo lenktynėse naktinėmis miesto gatvėmis.

„Pasirodo, „Lexus“ dalyvavo automobilių lenktynėse naktinio Charkovo gatvėmis. Nekalti pėstieji tapo kvailo jaunos mergelės noro dar padidinti greitį aukomis“, – tuo metu feisbuko paskyroje rašė Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatas ir šalies vidaus reikalų ministerijos vadovo pavaduotojas Antonas Geraščenka.

„Touareg“ vairuotojas įtariamuoju tapo lapkričio 6 dieną. Prokuratūra įtaria, kad tuo metu, kai įvyko susidūrimas su dideliu greičiu ukrainiečių oligarcho įdukros E. Zaicevos vairuojamu „Lexus“ markės automobiliu, jis važiavo degant geltonam šviesoforo signalui.

Spalio 20 dieną teismas suėmė Eleną Zaicevą dviem mėnesiams be teisės išeiti į laisvę sumokėjus užstatą ir atėmė vairuotojo pažymėjimą iki gruodžio 19 dienos. Be to, policija konfiskavo „Lexus“ ir „Volkswagen Touareg“. Vėliau pranešta, kad teismas patenkino prokuratūros prašymą ir pratęsė suėmimą be teisės paleisti už užstatą.

Remiantis prokuratūros pateikiamais duomenimis, E. Zaicevos šlapime aptikta opiatų, žmogaus organizmą veikiančių panašiai kaip opijus. Šią informaciją teismo posėdžio metu pateikė tyrėjas, atsižvelgdamas į ekspertizės rezultatus. E. Zaicevos advokatė J. Kozyr kategoriškai atmetė šiuos kaltinimus. Jos teigimu, E. Zaiceva buvo priversta pakartotinai duoti kraujo ir šlapimo tyrimams tyrėjo kabinete, kai ten buvo 50 nepažįstamų asmenų, skirtingai save vadinančių ir reikalaujančių tai padaryti. Atsakydamas į tokius advokatės pasisakymus tyrėjas pareiškė, kad kraujas ir šlapimas tyrimams atlikti buvo paimti priklausomybių centro laboratorijoje.

Ekspertizės rezultatai E. Zaicevos gynėjus apstulbino. Kaltintojai paaiškino, kad tyrimų rezultatai teko laukti, nes narkotinėms medžiagoms nustatyti skirti tyrimai trunka ganėtinai ilgai.

Teisėjo vykdytos apklausos metu E. Zaiceva pareiškė, kad jai taikomas gydymas dėl 2007 m. įvykusios avarijos metu patirtos traumos. Į prokuroro klausimą, ar ji avarijos dieną vartojo kokių nors medikamentų, tragedijos kaltininkė atsakė neigiamai.

Opiatai – tai narkotiniai opiumo alkaloidai. Egzistuoja ir opioidų kategorija – tai preparatai, organizmui darantys į opijaus efektą panašų poveikį. Šios medžiagos taip pat laikomos opiatinių receptorių agonistais.