Nors sienų kontrolės įvedimas buvo pagrįstas, dabar nebeliko priežasčių ją tęsti, sakė jis ir pabrėžė: „Manau, atėjo momentas, kai galima grįžti prie normalaus Šengeno zonos funkcionavimo.“ Siekdamos kontroliuoti migrantų srautus, Šengeno zonos narės Švedija, Danija, Vokietija, Austrija ir Norvegija 2016 metais įvedė sienų kontrolę. Iš pradžių buvo siūloma šias priemones įvesti pusmečiui, bet vėliau jos buvo ne kartą pratęstos. Pagal ES taisykles, terminus pratęsti galima tik tris kartus ir paskutinis terminas pasibaigs lapkričio viduryje. Sisteminis asmens dokumentų tikrinimas 26 valstybių Šengeno zonoje yra draudžiamas, bet ES padarė išimtį minėtoms valstybėms. Vokietijos kanclerė Angela Merkel nori, kad policijos patikrinimai tęstųsi, ir nėra ženklų, kad Berlynas, šaliai rengiantis rugsėjo 24-osios rinkimams, paremtų kontrolės atšaukimą. Austrijos, kurioje rinkimai vyks kitą mėnesį, vidaus reikalų ministras Wolfgangas Sobotka taip pat atmetė sienų kontrolės atšaukimo idėją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.