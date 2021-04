Nors šalies ligoninės perpildytos ir jose trūksta personalo, V. Orbanas vis dėlto trečiadienį per televiziją pažadėjo laikytis koronaviruso suvaržymų švelninimo grafiko. Pirmiausia planuojama po Velykų atverti parduotuves, vėliau mokyklas, o tada ir restoranus bei viešbučius.

„Užsikrėtimai plinta plačiu mastu, ir karantinai ar kiti ribojimai gali tik sulėtinti viruso plitimą, bet jie negali jo sustabdyti“, – sakė V. Orbanas pridurdamas, kad tik vakcinos gali „nužudyti“ COVID-19.

Spartus koronaviruso plitimas išbando Europos vyriausybių pasiryžimą įvesti dar griežtesnius ribojimus virusui pažaboti.

Šiuo metu dešimt iš vienuolikos valstybių, skelbiančių didžiausius mirčių nuo COVID-19 rodiklius pagal gyventojų skaičių, atstovauja Rytų Europos regionui.

V. Orbanas kritikuojamas už tai, kad su trečiąja pandemijos banga pradėjęs kovoti per vėlai ir padaręs per mažai. Vengrija trečiadienį pranešė apie rekordinį COVID-19 aukų skaičių per vieną dieną – 302 mirtis, tai yra 10 kartų daugiau nei prieš dieną.

„Akivaizdu, šio regiono šalys neįveda ribojimų taip anksti kaip turėtų, – sakė Alexandru Moise, šalia Florencijos (Italija) įsikūrusio Europos universitetinio instituto mokslinis bendradarbis, kuruojantis sveikatos apsaugos politiką. – Bet kuri valstybė neatlaikytų, jeigu leistų viruso spiralei įsisukti tokiu nekontroliuojamu mastu.“

Budapešte reziduojanti vyriausybė priešinasi gydytojų raginimams įvesti griežtesnį karantiną ir yra veikiau linkusi girtis savo vakcinacijos programa, antra sparčiausia programa Europoje, kuri, pasak V. Orbano, leidžia palaipsniui atverti ekonomiką.

Lenkija, didžiausia regiono ekonomika, pranešė, kad lyginant su ankstesne savaite, naujų atvejų šalyje išaugo 10 proc., mirčių – 14 procentų.

Ir nors paveikslas regione atrodo gana niūrus, atsiranda tam tikrų viltingų ženklų.

Situacija Čekijoje, panašu, keičiasi, vyriausybei įvedus griežčiausias per visą šį laikotarpį priemones, įskaitant ribojimus kelionėms šalies viduje. Antradienį fiksuota 8 568 nauji atvejai, – 22 proc. mažiau nei prieš savaitę ir perpus mažiau nei prieš mėnesį.