LNA nurodė, kad smogė laivui, anksčiau antradienį atplukdžiusiam į Tripolį ginkluotės ir šaudmenų krovinį.

Arabų žiniasklaida anksčiau pranešė, kad LNA pajėgų artilerija apšaudė sostinę.

Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kad virš vieno laivo kyla tiršti dūmai.

BREAKING: There are reports that a Turkish ship at the Tripoli docks in Libya has been targeted by artillery fire. Photos from people in the area show a large plume of smoke in the area. pic.twitter.com/97dcoSFR0J