Maskva neseniai apkaltino Sirijos opoziciją planuojant šiame šiaurės vakarų regione surežisuoti cheminę ataką, kuri „išprovokuotų“ Vakarų smūgius jos sąjungininkui Damaskui. Cituodamas anoniminius šaltinius dienraštis „Kommersant“ pranešė, kad Rusija rugpjūtį nusiuntė į Viduržemio jūrą du karo laivus ir vieną papildomą priešlėktuvinę raketų sistemą. Prokremliškas laikraštis „Izvestija“ savo ruožtu informavo, kad Rusija šiuo metu yra dislokavusi Sirijos vandenyse 10 karo laivų ir du povandeninius laivus, bei pabrėžė, jog tokios gausios rusų pajėgos yra nuo 2015-ųjų, kai Maskva įsikišo į konfliktą. Anot leidinio, Rusija taip pat planuoja nusiųsti į Siriją „dar kelis“ karo laivus. Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pareiškė, kad džihadistų grupuotė „Hayat Tahrir al Sham“ artimiausiu metu gali „surengti labai rimtą provokaciją Idlibe, panaudodama cheminius ginklus“. Savaitgalį Rusija ne kartą kaltino Sirijos kovotojus planuojant įvykdyti cheminę ataką sukilėlių kontroliuojamoje provincijoje. Ji taip pat pareiškė, kad Didžiosios Britanijos slaptosios tarnybos „aktyviai dalyvauja“ šiame sąmoksle. Maskvos kaltinimai pasigirdo po to, kai JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas nurodė, kad Vašingtonas reaguos „labai stipriai“, jei Sirijos režimas atkovodamas Idlibą panaudos cheminius ginklus. Balandį JAV, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė sudavė smūgius raketomis Sirijos taikiniams, taip atsakydamos į įtariamą cheminę ataką Dumos mieste, pareikalavusią dešimtis žmonių gyvybių. Rusija palaikydama Damaską tvirtino, kad ataką Dumoje surežisavo gelbėtojų organizacija „Baltieji šalmai“. Maskva pradėjo savo intervenciją Sirijoje 2015-aisiais ir nuo to laiko remia prezidento Basharo al Assado vyriausybę. Rusijos dalyvavimas kariniuose veiksmuose pakeitė konflikto eigą. Damaskas tebekontroliuoja pietrytinę dalį Idlibo – strategiškai svarbios provincijos, gretimos Viduržemio jūros pakrantėje esančiai Latakijai, iš kur kilusi al Assadų šeimyna. Pilietinis karas Sirijoje įsiplieskė 2011-aisiais, vyriausybei pamėginus žiauriai numalšinti antivyriausybinius protestus, ir nuo to laiko pareikalavo daugiau kaip 350 tūkst. žmonių gyvybių.











