Situacija JAV kelia nerimą: užregistruotas naujas COVID-19 protrūkio rekordas

Baltimorėje įsikūręs universitetas pranešė, kad per parą iki 20 val. 30 min. vietos (penktadienio 3 val. 3 min. Lietuvos) laiku Jungtinėse Valstijose nustatyti 53 069 nauji COVID-19 atvejai, o bendras jų skaičius nuo pandemijos pradžios išaugo iki 2 735 339.

Be to, šalyje per parą mirė dar 649 žmones; bendras protrūkio aukų skaičius išaugo iki 128 677.

Antrą dieną iš eilės viruso plitimo spartos aukštumos buvo užregistruotos labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiai valstybei ruošiantis švęsti Nepriklausomybės dieną.

Dideli susirgimo pliūpsniai stebimi JAV vakarinėse ir pietinėse valstijose, ypač Floridoje, kur užsikrėtusiųjų skaičius viršijo 169 000.

Floridos gubernatorius Ronas DeSantisas sakė, kad tokia padėtis susiklostė dėl aktyvesnių „socialinių santykių“, jaunuoliams renkantis į vakarėlius, paplūdimiu, barus, baseinus ir kitas gausiai lankomas vietas. Be to, valstija vykdo „intensyvesnę“ COVID-19 testavimo programą, pažymėjo gubernatorius.

Teksaso, kur iki šiol mirė daugiau kaip 2,5 tūkst. koronavirusu užsikrėtusių žmonių, gubernatorius Gregas Abbottas paliepė apygardų, kuriose užregistruota 20 ar daugiau užsikrėtimo atvejų, dėvėti kaukes, taip pat uždraudė daugiau kaip 10 žmonių susirinkimus.

Šioje pietinėje valstijoje trečiadienį buvo nustatyta 8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų. Tai sukėlė nerimą sveikatos apsaugos pareigūnams, o gubernatorius buvo priverstas didžia dalimi įšaldyti nuo gegužės pradžios pradėtą laipsniško atsidarymo programą.

Pietų Korėjoje patvirtinti 63 nauji COVID-19 atvejai

Pietų Korėja penktadienį pranešė užregistravusi 63 naujus koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejus, o tarnybos ėmėsi sugriežtintų visuomenės sveikatos apsaugos priemonių pietvakariniame Gvangdžu mieste, kur per pastarąją savaitę susirgimas nustatytas daugiau kaip 50 žmonių.

Korėjos ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, nuo pandemijos pradžios šalyje nustatyti 12 967 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 282 pacientai mirė.

Iš naujai patvirtintų atvejų 31 buvo užfiksuotas Seule ir jo apylinkėse. Sostinė buvo pagrindinis protrūkio židinys, COVID-19 vėl pradėjus sparčiau plisti nuo gegužės pabaigos.

Gvangdžu, kur buvo patvirtinti šeši nauji atvejai, pareigūnai sakė esantys susirūpinę dėl galimai nepakankamų ligoninių pajėgumų. Dar 13 užsikrėtusiųjų nustatyta pietrytiniame Tegu mieste, tapusiame dideliu protrūkio židiniu vasarį ir kovą.

Iki šios savaitės Gvangdžu savivaldybė buvo viena mažiausiai paveiktų šio protrūkio, bet dabar miesto valdžia uždarė šimtus mokyklų, uždraudė žmonių sambūrių santuokų rūmuose, pokylių salėse ir senjorų socialiniuose centruose, siekiant pažaboti viruso plitimą.

Kaimyninės provincijos ruošiasi parūpinti dešimtis lovų ligoninėse ir planuoja pasiųsti į Gvangdžu papildomų medicinos darbuotojų, reaguodamos į COVID-19 pliūpsnį.