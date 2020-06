Situacija JAV kaista: Trumpas grasina į gatves pasiųsti tūkstančius karių

D. Trumpas taip pat pagrasino pasiųsti kariuomenę į valstijas, nesugebančias nuslopinti riaušių.

Šis dramatiškas, padėtį eskaluojantis pareiškimas nuskambėjo praėjus savaitei po incidento Mineapolyje, kur neginkluotas juodaodis George'as Floydas mirė policijai jį areštavus, baltajam policininkui keliu spaudžiant vyro kaklą. Šio incidento vaizdo įrašas Niujorke, Los Andžele ir dešimtys kitų Amerikos miestų išprovokavo didžiausius pilietinius neramumus per kelis pastaruosius dešimtmečius.

D. Trumpas buvo kritikuojamas dėl savo tylos per besivystančią krizę, tačiau pirmadienį pasisakė karingu tonu, kreipdamasis į tautą iš Baltųjų rūmų. Tuo metu policija Vašingtone stengėsi išvaikyti protestuotojus ašarinėmis dujomis.

„Siunčiu tūkstančius ir tūkstančius gerai ginkluotų karių, karinio personalo ir teisėsaugos pareigūnų, kad būtų sustabdytos riaušės, plėšikavimas, vandalizmas, užpuolimai ir lengvabūdiškas turto naikinimas“, – sakė prezidentas.

Jis pasmerkė ankstesnę naktį Vašingtone vykusius neramumus ir pavadino juos „visiška gėda“, taip pat paragino gubernatorius veikti greitai ir jėga perimti „dominavimą gatvėse“.

„Jeigu miestas arba valstija atsisako imtis veiksmų, būtinų apginti jų gyventojų gyvybei ir turtui, tuomet pasiųsiu Jungtinių Valstijų kariuomenę ir greitai išspręsiu problemą už juos“, – tikino D. Trumpas, pasmerkęs „vidaus terorizmo veiksmus“.

Nepaisant prezidento retorikos, pirmadienį protestai didžiuosiuose miestuose atrodė daugiausiai taikūs, nors Niujorke ir Los Andžele vėl buvo pranešta apie plėšikavimo atvejus.

Tačiau D. Trumpui sakant kalbą teisėsaugos pareigūnai, įskaitant karo policiją, nustūmė protestuotojus nuo Baltųjų rūmų, kad prezidentas galėtų nueiti iki šalimais esančios dviejų šimtmečių senumo Šv. Jono bažnyčios, per sekmadienį vykusias neramumus aprašinėtos grafičiais ir apgadintos ugnies.

„Turime didžią šalį“, – pareiškė D. Trumpas, stovėdamas priešais bažnyčią užkaltais langais, iškėlęs Bibliją ir pozuodamas fotografams.

Prezidento oponentai netruko sureaguoti.

„Jis naudoja Amerikos kariuomenę prieš Amerikos žmones“, – savo „Twitter“ žinutėje parašė tikėtinas Demokratų partijos kandidatas į prezidentus Joe Bidenas.

„Jis naudojo ašarines dujas prieš taikius protestuotojus ir šaudė guminėmis kulkomis. Dėl nuotraukos, – pridūrė J. Bidenas. – Dėl mūsų vaikų, dėl pačios mūsų šalies sielos privalome jį įveikti.“

„Tai nėra prezidento žodžiai. Tai diktatoriaus žodžiai“, – reaguodama į D. Trumpo komentarus tviteryje rašė senatorė demokratė Kamala Harris.

„Fašistinė kalba, kurią ką tik pasakė D. Trumpas, prilygo karo prieš Amerikos piliečius paskelbimui“, – tviteryje rašė Oregono senatorius demokratas Ronas Wydenas.

„Prezidentas D. Trumpas nėra diktatorius ir neturi teisės vienašališkai dislokuoti JAV karių šalies valstijose“, – tvirtino Niujorko generalinės prokurorės Letitios James biuras.

Episkopalinės Bažnyčios Vašingtono vyskupė Marian Budde sakė esanti „pasipiktinusi“ prezidento vizitu Šv. Jono bažnyčioje. Anot jos, prezidentas neturėjo leidimo ten apsilankyti.

Nuo G. Floydo žūties tūkstančiai žmonių dalyvavo demonstracijose visoje šalyje, protestuodami prieš policijos žiaurų elgesį ir rasizmą.

Šie neramumai yra didžiausio masto nuo 1968 metų, kai šalį apėmė didžiulės riaušės dėl pilietinių teisių judėjimo lyderio Martino Lutherio Kingo Jr. nužudymo.

Daugelis demonstracijų buvo taikios; per jas pasitaikydavo jaudinamų scenų – pavyzdžiui, kai policijos pareigūnai apsikabindavo su verkiančiais protestuotojais, taip pat kartu su jais žygiuodavo ir klūpodavo.

Jis paskelbė, kad „Antifa“ judėjimas JAV turėtų būti priskirtas prie teroristinių organizacijų, tačiau detalių neatskleidė.

46-erių G. Floydas mirė praėjusį pirmadienį po brutalaus sulaikymo. Vienam iš keturių operacijoje dalyvavusių pareigūnų penktadienį buvo pateikti kaltinimai dėl nužudymo – jis kelias minutes keliu spaudė ant žemės gulinčio vyro kaklą, nors šis sakė dūstąs. Tada afroamerikietis prarado sąmonę. Tai praeiviai užfiksavo mobiliaisiais telefonais.

