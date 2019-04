Siekiant išvengti šalies išstojimo be sutarties jau kitos savaitės penktadienį, vėlai trečiadienį buvo skubiai surengtas parlamento balsavimas, per kurį minimalia persvara priimtas įstatymo projektas, numatantis, kad vyriausybė privalės siekti atidėti „Brexit“ po balandžio 12-osios.

Projektas žemuosiuose Bendruomenių Rūmuose buvo priimtas vos vieno balso persvara: 313 balsų prieš 312. Ketvirtadienį šis pasiūlymas dideliam vyriausybės apmaudui bus pateiktas Lordų Rūmams galutiniam patvirtinimui.

„Mes nusivylę, kad parlamentarai pasirinko paremti šį įstatymo projektą“, – sakė vyriausybės atstovas.

„Ministrė pirmininkė jau paskelbė aiškų procesą, pagal kurį galime išstoti iš Europos Sąjungos su sutartimi, ir mes jau įsipareigojome siekti tolesnio atidėjimo, – sakė jis. – Jei bus priimtas, šis įstatymo projektas labai suvaržys vyriausybės galimybes derėtis dėl atidėjimo.“

Įstatymo projektą Bendruomenių Rūmai apsvarstė skubos tvarka tik per vieną dieną. Kad įstatymas įsigaliotų, jį dar turi aprobuoti Lordų Rūmai ir pasirašyti Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II. Manoma, kad perai dėl šio įstatymo balsuos jau ketvirtadienį, ir jis bus galutinai patvirtintas iki savaitės pabaigos.

Kitą dieną po to, kai svarstomas pasiūlymas įgaus įstatymo galią, ministrė pirmininkė Theresa May turės nurodyti naują galutinę „Brexit“ datą. Paskui ji turės gauti parlamento pritarimą ir pateikti atitinkamą prašymą Europos Sąjungai, kuri savo ruožtu gali priimti arba atmesti gautą pasiūlymą.

Trečiadienį Europos Komisijos vadovas Jeanas Claude`as Junckeris jau įspėjo, jog ES nesutiks su nauju trumpalaikiu šalies išstojimo iš bendrijos datos atidėjimu, jeigu Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjai iki balandžio 12 d. nepritars sutarčiai dėl „Brexit“ sąlygų.

Jungtinės Karalystės uoliausi „Brexit“ šalininkai Konservatorių partijoje, tikėdamiesi, kad premjerė Theresa May išpildys jų svajonę išstoti iš Europos Sąjungos be jokios sutarties, mėgino „žaisti kietai“, bet apsiskaičiavo.

