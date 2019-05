Šiurpioje nuotraukoje regėti ilga nuotykių ieškotojų eilė, perlipanti per virvę, pritvirtintą prie sušalusio lavono, kabančio ant kalno beveik devynių tūkstančių metrų virš jūros lygio aukštyje.

Elia Saikaly iš Otavos paskelbė šią nuotrauką siekdamas perspėti kitus alpinistus apie pavojus, tykančius pakeliui į aukščiausią pasaulio viršukalnę.

Prie liūdnos ir sukrečiančios nuotraukos E. Sakaly paliko tokį prierašą: „Vaikomės savo svajonės, o mums po kojomis guli gyvybės netekęs žmogus. Ar dabar Everestas tapo toks?“.

Mirusio žmogaus tapatybė nežinoma.

Per vos devynias dienas žuvo vienuolika alpinistų, kai taip vadinamu gero oro langu siekiantys pasinaudoti kopėjai užstrigo ilgose eilėse, rizikuodami išsekti ir likti be deguonies.

Kino apie nuotykius ir jų mėgėjus kūrėjas E. Saikaly socialiniuose tinkluose paskelbė ir daugiau nuotraukų, vaizduojančių chaosą, apėmusį kalną per pastarąsias dvi savaites – jo liūdnai pagarsėjusio „mirtino sezono“ metu. E. Saikaly teigė „negalėjęs patikėti tuo, ką ten išvydo“.

„Mirtis. Skerdynės. Chaosas. Eilės. Mirusiųjų kūnai pakeliui ir ketvirtosios stovyklos palapinėse. Žmonės, kuriuos mėginau įtikinti grįžti atgal ir kurie galiausiai žuvo. Žemyn tempiami žmonės. Kūnai, per kuriuos perlipama. Viskas, apie ką skaitėte pritrenkiančiose antraštėse, iš tiesų vyko pakeliui į viršūnę“, – rašė E. Saikaly.

Paskui jis apibūdino siaubą, apėmusį stebint, kaip alpinistai perlipa mirusį žmogų.

„Ankstyvo ryto šviesa atvėrė vartus į Everesto viršūnę, o šalia buvo su gyvybe atsisveikinęs žmogus. Visi mes vaikomės savo svajonės, o mums po kojomis guli gyvybės netekęs žmogus. Ar dabar Everestas tapo toks?“.

Ant Everesto mirus alpinistui iš JAV bendras šio sezono aukų skaičius padidėjo iki 11, antradienį pranešė pareigūnai.

Several high altitude tourists, Sherpas ascending/descending at death zone of Mt #Everest on 22 May, 2019. https://t.co/LzeFw6AErk #Everest2019 pic.twitter.com/sNoXQsj00o



61-erių amerikietis Christopheris Johnas Kulishas jau buvo pasiekęs 8 848 m aukščio kalno viršūnę ir pirmadienio vakarą saugiai pasiekė stovyklą, esančią kiek žemiau.

„Pasak jo ekspedicijos organizatorių, staiga jam sustreikavo širdis, ir jis mirė Pietų balne“, – sakė Nepalo turizmo departamento atstovė Mira Acharya.

Nepalas šių metų pavasario kopimo sezonui išdavė rekordiškai daug leidimų (381), kainuojančių po 11 tūkst. JAV dolerių (9,88 tūkst. eurų), o dėl blogų orų sumažėjus kopimui palankių dienų susidarė norinčių pabuvoti ant kalno viršūnės spūstys.

Buvęs Nepalo alpinizmo asociacijos pirmininkas Angas Tseringas Sherpa sakė, kad per šių metų sezoną dėl nepalankių orų buvo mažai kopimui tinkamų dienų, todėl daug komandų tebelaukia savo eilės.

Literally hundreds of summits on both side of #Everest2019 Wednesday morning May 22. More for Thursday then winds return. Alpenglow member summited only 12 days after leaving home. https://t.co/gpE6UGrRCv