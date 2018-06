Sirijos valstybinės naujienų agentūros pranešime sakoma, kad „dvi Izraelio raketos nukrito netoli Damasko tarptautinio oro uosto“. Padėtį šalyje stebinčios nevyriausybinės organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) vadovas Rami Abdel Rahmanas sakė naujienų agentūrai AFP, kad „Izraelio raketos smogė (Irano remiamos Libano šiitų sukarintos organizacijos) „Hizbollah“ ginklų sandėliams netoli oro uosto“. Pasak jo, ataka įvyko apie 1 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, bet „nesukėlė didžiulių sprogimų“, nors raketos pataikė į ginklų saugyklas. SOHR nurodė, kad Sirijos oro erdvės gynybos sistemos „nesugebėjo perimti šių raketų“. Izraelis perspėjo, kad kaimyninėje Sirijoje aktyvėjanti Irano karinė veikla kelia grėsmę žydų valstybės saugumui. Susiję straipsniai: Jordanija neketina priimti nuo naujo puolimo Sirijoje bėgančių žmonių Irako kariuomenė praneša Sirijoje nukovusi 45 IS džihadistus Izraeliečių pajėgos ir anksčiau surengdavo smūgių prieš iraniečių ir su Iranu susijusius taikinius Sirijoje. Vienas JAV pareigūnas sakė, kad būtent Izraelio pajėgos birželio 17 dieną sudavė pražūtingą smūgį vienai irakiečių sukarintų pajėgų bazei Sirijos rytuose. Per 1967 metų Šešių dienų karą Izraelis okupavo didelę dalį Sirijai priklausančių Golano Aukštumų ir vėliau šią teritoriją aneksavo, bet tarptautinė bendrija šio žingsnio niekada nepripažino.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.