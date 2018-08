Viešojo administravimo ministras Husseinas Makhloufas pareiškė, kad pabėgėlių sugrįžimas yra svarbiausias prezidento Basharo al Assado vyriausybės prioritetas. Užsienio žurnalistams Damaske ministras sakė, kad pareigūnai atstato ligonines, mokyklas ir kitą infrastruktūrą, kad padėtų pabėgėliams grįžti namo. H. Makhloufas paragino Vakarų valstybes panaikinti ekonominį embargą, paskelbtą prasidėjus septynerius metus trunkančiam konfliktui, ir pabrėžė, kad tai padėtų atkurti Sirijos ekonomiką ir paskatintų pabėgėlius grįžti. Užsienio reikalų viceministras Faisalas Mekdadas savo ruožtu pažadėjo, kad „Sirijos vyriausybė visomis priemonėmis lengvins (sąlygas) jų sugrįžimui“. Jis pridūrė, kad šalis priimtų užsienio pagalbą, tačiau pabrėžė, kad Damaskui dėl to negali būti iškelta jokių sąlygų. B. al Assado pajėgos, remiamos Rusijos aviacijos, pastaraisiais mėnesiais pelnė nemažai pergalių prieš opoziciją; dabar opozicijos kovotojai daugiausia yra įsprausti šiaurinėje Idlibo provincijoje. Daugybė pabėgėlių būgštauja, kad grįžus į Siriją jie bus prievarta šaukiami į kariuomenę arba sulauks represijų. Be to, nemažai jų neturi kur grįžti, nes jų namai ir verslai buvo sunaikinti.

