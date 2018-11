SANA trečiadienio pranešime sakoma, kad operacija buvo surengta Hamimoje, esančioje į rytus nuo istorinio Palmyros miesto. Pranešama, kad visi toje vietovėje buvę IS kovotojai buvo nužudyti. 19 moterų ir vaikų buvo tarp pietinėje Suveidos provincijoje liepos 25-ąją IS pagrobtų 30 asmenų. Per tą džihadistų reidą žuvo mažiausiai 216 žmonių. IS nelaisvėje mirė viena moteris, o dar viena buvo nušauta. Rugpjūtį taip pat buvo nužudytas vienas 19-metis įkaitas. Dar šeši džihadistų įkaitai buvo išlaisvinti praėjusį mėnesį.

