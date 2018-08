„Vakarų šalys, ypač JAV, Prancūzija ir Didžioji Britanija griebiasi grasinimų, veidmainystės ir dezinformacijos kampanijos prieš Siriją nuolat palaikydamos teroristines grupuotes“, – agentūrai sakė šaltinis iš Sirijos užsienio reikalų ministerijos. Pranešime sakoma, kad Sirija ne kartą yra smerkusi cheminių ginklų panaudojimą ir neigia, jog Damaskas jų turi. Susiję straipsniai: Vakarai įspėja Damaską: atsakas bus „itin griežtas“ Boltonas: jei Sirija panaudos cheminį ginklą, JAV atsakas bus itin griežtas Šaltinio teigimu, Damaskas „ryžtingai smerkia šių šalių pareiškimą, nes jų svarbiausias tikslas yra pateisinti teroristinių grupuočių cheminio ginklo panaudojimą“ ir jas palaikyti, nes pastaruoju metu tos grupuotės kenčia nuo Sirijos prezidento Basharo al Assado režimo pajėgų. Išvakarėse JAV, Britanija ir Prancūzija paskelbė pareiškimą, kuriame „vėl pakartojo, kad smerkia Assado režimo cheminio ginklo panaudojimą“. 2013-ųjų rugpjūtį Rytų Gutoje įvyko didžiulė dujų ataka. Opozicija kaltino Sirijos valdžią panaudojus cheminį ginklą. Damaskas neigia prisidėjęs prie tos atakos ir tvirtina, kad už ją atsakingi su opozicija susiję užsienio samdiniai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.