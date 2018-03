„Telegram“ kanalas „Directorate 4“ paskelbė įvykio vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip į naikintuvą pataiko raketa, jis užsiliepsnoja, pasigirsta gausūs filmuotojų šūksniai „Allahu Akbar“ (Dievas dydis). Laisvoji Sirijos armijos pranešime teigiama, jog naikintuvo pilotas katapultavosi, tačiau apie jo likimą nežinoma. „Al-Masdar News“ duomenimis, naikintuvas nukrito vyriausybės pajėgų kontroliuojamoje teritorijoje. Oficialusis Damaskas šio incidento kol kas nepatvirtino.

