Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios stebėsenos organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ vadovas Ramis Abdelis Rahmanas antradienį dpa naujienų agentūrai sakė, kad Sirijos prezidento Basharo al-Assado pajėgos puolimą sutelkė į nedidelę teritoriją, vadinamą Tarai, kuri yra į rytus nuo Chan Šeichūno.

Chan Šeichūnas yra didžiausias pietinės Idlibo regiono dalies miestas, kurį kerta tarptautinis M5 Alepo–Damasko greitkelis, kuris taip pat nusidriekia per Homso miestą. Režimas siekia perimti Chan Šeichūną, nes tai labai svarbi strateginė vietovė.

Vis dėlto vyriausybės bandymas užimti Tarai buvo sužlugdytas, teigė A. Rahmanas. Jis skelbė, kad sukilėliams pavyko vyriausybės pajėgas užpulti iš pasalų – per susirėmimą žuvo 13 vyriausybės kariškių. Stebėsenos organizacija patvirtino, kad tai jau antrasis prezidento bandymas užimti Tarai per 24 valandas. Pasak organizacijos vadovo, per išpuolį žuvo ir 9 sukilėliai.

A. Rahmanas anksčiau perspėjo, kad, jei vyriausybei pavyktų perimti Chan Šeichūną, „sukilėliai šiaurinėje Hamos provincijos teritorijoje atsidurtų sudėtingoje padėtyje“. Pasak A. Rahmano, tokiu atveju sukilėliai arba turės pasitraukti, arba kautis iki galo.