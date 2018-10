Kompanijos duomenimis, raketų sistemos dislokuotos neseniai įrengtoje aikštelėje netoli Masjafo Chamos provincijoje. Šiame rajone izraeliečių aviacija anksčiau sudavė smūgių taikiniams, kurie, Izraelio teigimu, buvo susiję su Sirijos cheminių ginklų kūrimo programa. Remdamasi nuotraukomis „ImageSat International“ tvirtina, kad sistemos S-300 kol kas tikriausiai dar neparengtos koviniam budėjimui ir neaišku, kas jas aptarnauja – rusai ar sirai. Kompanija taip pat pažymėjo, kad šie raketų kompleksai yra už 1,3 km nuo vietos, kur dislokuota rusų zenitinių raketinių S-400 baterija, laikoma viena moderniausių priešlėktuvinės gynybos sistemų pasaulyje. Keturių baterijų S-300 dislokavimo vieta yra maždaug už 55 km nuo Hmeimimo oro pajėgų bazės ir už 45 km nuo Rusijos karinio laivyno materialinio ir techninio aprūpinimo bazės Sirijos Tartuso uoste. Rugsėjo 17 dieną Sirijos priešlėktuvinės gynybos sistema S-200 virš Viduržemio jūros buvo numuštas rusų žvalgybinis lėktuvas Il-20, kuriame buvo 15 kariškių. Visi jie žuvo. Rusijos gynybos ministerija dėl rusų lėktuvo numušimo apkaltino Izraelio oro pajėgas. Izraeliečių pilotų, esą pasinaudojusių rusų lėktuvu kaip priedanga, veiksmus ministerija pavadino nusikalstamu aplaidumu. Izraelis šiuos kaltinimus atmetė. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad po Il-20 tragedijos Maskva nusprendė perduoti Sirijos armijai modernų zenitinių raketų kompleksą S-300. Spalio pradžioje S. Šoigu paskelbė, kad Rusija pristatė Sirijai sistemų S-300. „Tai apima 49 technikos vienetus: lazerinius taikinio rodiklius, aišku, pagrindines taikinio nustatymo sistemas, valdymo mašinų ir keturis leidimo įrenginius“, – tuomet sakė S. Šoigu. Ekspertai, išanalizavę priešlėktuvinės gynybos sistemų iškrovimo Hmeimimo oro pajėgų bazėje vaizdus, padarė išvadą, kad į Siriją pristatyta sistema S-300PM. „Tai S-300PM. Joje naudojamos 48N6 klasės raketos“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė žurnalo „Arsenal Otečestva“ vyriausiasis redaktorius Viktoras Murachovskis.

