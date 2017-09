„Koalicijos oro smūgiai viename kaime rytinėje Eufrato upės pakrantėje užmušė 12 vienos šeimos narių, tarp jų – penkis vaikus“, – sakė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Tuo tarpu Rusijos oro smūgiai nusinešė 16 civilių, tarp jų penkių vaikų, gyvybes, nurodė jis. Damasko režimo pajėgos, remiamos rusų aviacijos, bando išstumti IS kovotojus iš Deir ez Zoro provincijos. JAV palaikomos Sirijos demokratinės pajėgos šioje naftos turtingoje provincijoje vykdo atskirą operaciją prieš džihadistus. IS kovotojai vis dar laiko užėmę pietinius provincijos sostinės rajonus.

