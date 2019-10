Kariai su Sirijos vėliavomis buvo dislokuoti į vakarus nuo Tel Tamero, esančio netoli svarbaus pasienio miesto Ras al Aino, kuris buvo svarbus turkų pajėgų ir jų sąjungininkų taikinys nuo Turkijos puolimo pradžios prieš šešias dienas.

Tel Tameras yra už maždaug 30 km nuo sienos, bet karą šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė, kad kai kurie daliniai tame rajone priartėjo prie sienos ir yra už 6 km nuo jos.

AFP korespondentai sakė, kad vyriausybės pajėgas džiugiai sutiko gyventojai. Sirijos valstybinė televizija parodė, kaip žmonės sveikina karius.

