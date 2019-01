Kiek anksčiau kurdų Liaudies apsaugos daliniai (YPG) paskelbė pasitraukę iš šiaurinės Sirijos dalies, kurią 2016 metais atkovojo iš džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“. Praėjusią savaitę kurdai paprašė Damasko dislokuoti pajėgų Manbidže, Vašingtonui netikėtai paskelbus, kad Sirijoje esantys amerikiečių kariai bus išvedami iš šalies.

