Jungtinių Tautų inspektoriai kaltina Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą, kad per beveik septynerius metus karo buvo surengtos kelios gyvybių nusinešusios nuodingų dujų atakos. Pasak padėtį šalyje stebinčios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) atstovų, pirmadienį tokios atakos būta sukilėlių kontroliuojamame Rytų Gutos regione esančiame Dumos mieste. „Režimo pajėgoms paleidus raketų į vakarinę Dumos miesto dalį, pasklido balti dūmai, ir 21 (žmogus ėmė) dusti“, – pranešė SOHR. Susiję straipsniai: Sirijos prezidentas kaltina Prancūziją remiant terorizmą JAV įtaria Siriją rengiantis naujai cheminei atakai Naujienų agentūros AFP korespondentas to miesto ligoninėje sakė matęs, kaip žmonės nešioja suvystytus kūdikius, kvėpuojančius per deguonies kaukes. Jaunos merginos ir vyrai sėdėjo ligoninės lovose, jų akys ašarojo ir jie negalėjo liautis kosėję. Tos ligoninės gydytojas, prisistatęs Bassilu, sakė, kad tie žmonės patyrė „kvėpavimo takų sudirginimą, (jiems) sunku kvėpuoti, (jie) kosėja ir (jų) akys paraudusios“. „Pajutome, kad nuo jų sklinda baliklio ar chloro kvapas, tad nurengėme juos“, – pridūrė jis. Tarp nukentėjusiųjų buvo šeši vaikai ir šešios moterys, sakė SOHR atstovai. „Gyventojai ir medikai kalba apie chloro dujas“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Vis dėlto ši organizacija, kuri remiasi šaltinių tinklu Sirijoje, tokios informacijos patvirtinti negalėjo. Sausio 13-ąją panaši ataka buvo surengta Dumos pakraštyje, kur SOHR užfiksavo septynis nukentėjusiuosius. Keliomis dienomis vėliau teisių gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) direktorius Kennethas Rothas apkaltino Sirijos režimą panaudojus chloro dujas per Rytų Gutos apgultį. Nuo 2013 metų apsiaustoje Rytų Gutoje 400 tūkst. žmonių jau ir taip kenčia nuo didžiulės humanitarinės krizės; regione smarkiai trūksta maisto ir vaistų. Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) ir JT apkaltino Sirijos oro pajėgas dėl 2017-ųjų balandį surengtos zarino dujų atakos prieš opozicijos kontroliuotą Chan Šeichūno miestelį, pareikalavusios daugybės gyvybių. Keliomis dienomis vėliau Jungtinės Valstijos sudavė sparnuotųjų raketų smūgį vienai Sirijos oro pajėgų bazei, iš kurios esą buvo surengta ataka Chan Šeichūne. Damasko režimas taip pat kaltinamas surengęs chloro dujų atakas trijose šiaurės Sirijos vietovėse 2014 ir 2015 metais. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino nubausti atsakinguosius už Sirijoje įvykdytas chemines atakas. Sirijos valstybinė televizija pirmadienį pranešė, kad dviejuose Damasko rajonuose nuo sukilėlių minosvaidžių ugnies žuvo devyni žmonės. Spėjama, kad daugiau nei 340 tūkst. žmonių žuvo per karą Sirijoje, prasidėjusį 2011 metais, kai režimas ėmėsi malšinti protestus prieš vyriausybę. Dar milijonai žmonių buvo priversti palikti namus.

