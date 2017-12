Damasko režimo vyriausiasis derybininkas Basharas al Jaafari žurnalistams Ženevoje sakė, kad jo komanda šeštadienį sugrįš į Siriją, o tada „Damaskas nuspręs“, ar kitą antradienį sugrįš į JT palaikomas derybas. Prieš dieną JT specialusis pasiuntinys Steffanas de Mistura optimistiškai įvertino antradienį prasidėjusį naują taikos derybų ratą ir ketino pratęsti šias derybas dar dviem savaitėmis. S. de Mistura žurnalistams sakė, kad derybose dalyvaujančios šalys savaitgalį padarys pertrauką ir atnaujins derybas antradienį. Visas derybų ratas turėtų užtrukti iki gruodžio 15 dienos, nurodė jis. Susiję straipsniai: Į naują JT Sirijos taikos derybų ratą neatvyko Damasko režimo delegacija „Islamo valstybė“ neteko savo „kalifato“: o kas toliau? Tačiau po susitikimo su JT pasiuntiniu B. al Jaafari paminėjo „dideles kliūtis šiame derybų rate“ ir atkreipė dėmesį į opozicijos komentarus, iš kurių matyti, kad ji neketina atsisakyti savo reikalavimo nušalinti B. al Assadą. Tuo metu pirmą kartą derybose dalyvaujanti vieninga opozicijos grupių delegacija, primygtinai reikalaujanti B. al Assado pasitraukimo, nepaiso raginimų atsisakyti šios sąlygos, kad būtų pasiektas taikos susitarimas. „Kalba buvo provokuojanti, politiškai kalbant – neatsakinga“, – sakė B. al Jaafari. Jis perspėjo opozicijos delegacijai nesileidžiant į kompromisus „jokios pažangos nebus“. „Bandantys primesti išankstines sąlygas nėra realistai“, – pareiškė jis ir atkreipė dėmesį į pasikeitusią padėtį Sirijoje po to, kai Rusijos aviacijos padedamos Sirijos režimo pajėgos padarė didelę pažangą kovoje su sukilėliais. „Turi būti politinė realybė. Mes esame stiprioji šalis“, – pareiškė jis. Sirijos vyriausybės delegacija iš pradžių atsisakė patvirtinti, kad apskritai dalyvaus aštuntajame derybų rate, į kurį atvyko diena vėliau. Trečiadienį derybininkai pagaliau pradėjo diskusijas, prieš tai užsitikrinę tam tikrų svarbių nuolaidų, tarp kurių buvo susitarimas vengti B. al Assado tolesnio likimo klausimo šiame derybų etape. Per šešis metus trunkantį Sirijos konfliktą žuvo daugiau nei 340 tūkst. žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus, o šalis virto griuvėsiais.

