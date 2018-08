„Mūsų oro erdvės gynyba smogė priešo taikiniui, prasiskverbusiam į (Sirijos) oro erdvę virš Deir al Ašairo vietovės šalia Damasko“, – sakoma SANA pranešime. Padėtį šalyje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad Sirijos pajėgos reagavo į „taikinius, kurie buvo nusitaikę į režimo ir jo šalininkų pozicijas Deir al Ašaire“ netoli Libano. Britanijoje įsikūrusi SOHR, informacijos gaunanti iš šaltinių Sirijoje, nenurodė, kas atsakingas už šią ataką. Pranešime sakoma, kad minėtoje vietovėje veikia Libano šiitų sukarinta grupė „Hizbollah“, remianti Damasko vyriausybę per jau ilgiau kaip septynis metus vykstantį Sirijos karą. Rusijos remiama Sirijos vyriausybė ne kartą yra apkaltinusi Izraelį surengus smūgių prieš jos kariuomenės pozicijas. Izraelis pastaraisiais metais surengė daug reidų kaimyninėje šalyje ir smogė vyriausybės pajėgoms bei jų sąjungininkams iraniečiams ir „Hizbollah“. Praeitą savaitę Sirijos oro erdvės gynyba reagavo į kitą „priešo ataką“ į vakarus nuo Damasko. Tąsyk SOHR taip pat negalėjo nustatyti, kas atsakingas už šį reidą. Praeitą mėnesį Sirija apkaltino Izraelį subombardavus viena kariuomenės postą šiaurinėje Alepo provincijoje. SOHR duomenimis, per tą ataką žuvo devyni režimo šalininkų kovotojai.

