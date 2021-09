Sirijos pabėgėlių stovyklose mirė dešimtys vaikų

Stovyklose Sirijos Šiaurės Rytuose, kuriose gyvena į nelaisvę paimtų „Islamo kovotojų“ (IS) šeimos, šiais metais mirė dešimtys vaikų. Organizacija „Save the Children“ ketvirtadienį pranešė, kad Rojo ir Al-Holo pabėgėlių stovyklose šiais metais nuo smurto, ligų ir per nelaimingus susitikimus mirė 62 vaikai.