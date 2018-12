Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) pabrėžė, kad nutrauks visas operacijas, jei turkų kariuomenė pradėtų puolimą – kaip nuogąstauja daugelis ekspertų, kadangi išvedami JAV kariai anksčiau atgrasydavo Ankarą. „Kovos Hadžine tęsiasi“, – nurodė SDF atstovas Mustefa Bali, kalbėdamas apie pagrindinį kampanijos prieš IS frontą Eufrato slėnyje.

