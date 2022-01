Sirijos kurdai atgavo kalėjimą, kurį prieš šešias dienas užpuolė „Islamo valstybė“

Per įžūlų IS puolimą ir po to kilusius susirėmimus žuvo daugiau nei 180 žmonių. Tai buvo didžiausią rezonansą sukėlusi džihadistų karinė operacija nuo tada, kai jie prieš trejus metus prarado savo „kalifatą“.

Manoma, kad Gvairano kalėjime Hasakės mieste buvo apie 3500 IS kalinių, kai sausio 20 d. buvo surengta pirmoji ataka su sprogmenų prikrautomis transporto priemonėmis, kurias vairavo mirtininkai.

Kurdų valdžia tvirtino, kad iš komplekso nepabėgo nė vienas kalinys, galiausiai visi IS kovotojai pasidavė. JAV ir kitoms užsienio pajėgoms atėjus į pagalbą kurdų elito daliniams, kalėjimas buvo apsuptas ir jame apgulti kovotojai pradėjo vienas po kito išeiti.

SDF – pusiau autonominės kurdų administracijos de facto armija – anksčiau trečiadienį pranešė, kad pasidavė apie 1000 IS kalinių.

Sirijos žmogaus teisių stebėjimo grupė patvirtino, kad ataka baigėsi po beveik šešių dienų, per kurias didžiausias Šiaurės rytų Sirijos miestas buvo virtęs karo zona. Tūkstančiai Hasakės gyventojų buvo priversti palikti savo namus, kai praėjusį ketvirtadienį mažiausiai 100 IS kovotojų šturmavo kalėjimą.

Stebėjimo grupės teigimu, nuo ketvirtadienio per kautynes kalėjime ir aplink jį žuvo 181 žmogus, įskaitant 124 IS džihadistus, 50 kurdų kovotojų ir septynis civilius. Žuvusiųjų skaičius gali išaugti, nes pasibaigus išpuoliui kurdų pajėgos ir medicinos tarnybos galės patekti į visas kalėjimo dalis.

Kurdų pajėgos dvi dienas buvo atkirtusios maisto ir vandens tiekimą į kalėjimą, kad priverstų džihadistus pasiduoti, pranešė stebėjimo grupė. SDF nenorėjo leistis į derybas su IS kovotojais, tad lieka neaišku, kas tiksliai lėmė kovų pabaigą. Nuo pirmadienio kurdų pajėgos išlaisvino mažiausiai 32 kalėjimo darbuotojus, kai kurie iš jų pasirodė vaizdo įrašuose, kuriais IS po atakos pasidalijo socialinėje žiniasklaidoje.

Gvairano kalėjime laikoma daugiausiai įtariamų IS narių Sirijoje.

Daugelis – nuo kurdų pareigūnų iki Vakarų stebėtojų – perspėjo, kad jų mėginimas prasiveržti turėtų būti tarsi žadintuvo skambutis. Kurdų valdžios teigimu, kurdų valdomuose kalėjimuose yra daugiau nei 50 tautybių kalinių ir daugiau nei 12 tūkst. įtariamų IS narių. „Laikini kalėjimai visoje Sirijoje yra palanki IS maitinanti terpė“, – sakoma JAV vadovaujamos koalicijos pareiškime.

Kurdų administracija jau seniai perspėja, kad ji neturi galimybių laikyti, juo labiau teisti visų IS kovotojų, paimtų į nelaisvę per įvairias operacijas. „Negalime su tuo susidoroti vieni“, – trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė aukščiausias administracijos užsienio politikos pareigūnas Abdulkarimas Omaras. Jis paragino tarptautinę bendruomenę „remti autonominę administraciją, siekiant pagerinti kalinių, esančių sulaikymo centruose ir perpildytose stovyklose, saugumą ir humanitarines sąlygas“.

Buvo metas, kai 2014 metais IS paskelbtas kalifatas apėmė dideles Irako ir Sirijos dalis. Po penkerius metus trukusių karinių operacijų, kurias vykdė vietos ir tarptautinės pajėgos, 2019 m. kovo mėnesį paskutiniai jo likučiai buvo galiausiai sunaikinti Eufrato pakrantėje Rytų Sirijoje.