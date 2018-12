Kariškiai mieste iškėlė Sirijos vėliavą, skelbia Vakarų žiniasklaida. Sirijos kariuomenė į šį svarbų miestą įžengė pirmąkart per pastaruosius šešerius metus, nurodė kariškių atstovas. Kiek anksčiau kurdų Liaudies apsaugos daliniai (YPG) socialiniame tinkle „Twitter“ kreipėsi į Sirijos vyriausybę su prašymu užimti Manbidžą, kad apgintų šią teritoriją nuo Turkijos. Kurdų pajėgos kviečia vyriausybės karius užimti Manbidžą Pagrindinės Sirijos kurdų pajėgos penktadienį pakvietė vyriausybės kariuomenę užimti svarbų šiaurinį Manbidžo miestą, kad išvengtų Turkijos atakos. Liaudies apsaugos daliniai (YPG) penktadienį kreipėsi į Sirijos vyriausybę socialiniame tinkle „Twitter“. Padėtį šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) skelbia, kad Sirijos vyriausybės pajėgos telkia karius prie Manbidžo, kur yra fronto linija tarp kurdų vadovaujamų pajėgų ir Turkijos remiamų kovotojų. Kol kas neaišku, ar amerikiečių kariai, patruliavę toje teritorijoje, tebėra ten. JAV vadovaujama koalicija dar nepakomentavo padėties. Turkija grasino surengti karinę operaciją prieš Manbidžą, kad išstumtų iš ten kurdų vadovaujamas pajėgas. Turkija YPG laiko teroristine grupuote. Po šių grasinimų JAV paskelbė apie savo karių išvedimą iš Sirijos.

