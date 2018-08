Šioje provincijoje, kur dauguma gyvenviečių yra kaimai ir gyvena daugiau kaip 1 mln. sirų, priverstų palikti savo namus dėl Damasko puolimų kitose šalies dalyse, jau ir taip trūksta maisto, vandens ir vaistų, nurodė UNICEF. Pasak agentūros, galima kova už Idlibą – paskutinę svarbią Sirijos politinės ir karinės opozicijos tvirtovę – paūmintų ir taip sunkią humanitarinę padėtį tame regione, o 350 tūkst. vaikų būtų priversti pabėgti. Vyriausybės lėktuvai ketvirtadienį provincijos teritorijoje mėtė informacinius lapelius, kuriuose gyventojai raginami susitaikyti su Damasko viešpatavimu. Pareigūnai taip pat įspėjo, kad vyriausybinės pajėgos esant būtinybei užims regioną jėga. Pagal JT apskaičiavimus, Idlibas ir gretutinės sukilėlių kontroliuojamos teritorijos turi 2,9 mln. gyventojų. „Karui negali būti leista žengti į Idlibą“, – pareiškė aukšto rango JT patarėjas humanitariniais klausimais Sirijoje Janas Egelandas. JT paprašė Turkijos atverti savo sienas pabėgėliams, jei Damaskas nuspręs pradėti puolimą prieš provinciją, sakė J. Egelandas. Turkija, palaikanti sukilėlius Sirijos šiaurėje, jau priėmė apytikriai 3,5 mln. pabėgėlių sirų – tai yra, daugiau nei bet kuri kita valstybė. Be to, Ankara įrengė Idlibe 12 stebėjimo punktų ir dislokavo 1 000 karių. Vietos gyventojai tikisi, kad jų buvimas atgrasys Sirijos vyriausybę nuo atakos. Remiantis konflikto stebėtojų duomenimis, Sirijos pilietinis karas nusinešė mažiausiai 400 tūkst. žmonių gyvybių. Anot JT, per 11 mln. žmonių – daugiau nei pusė šalies gyventojų – paliko savo namus. Tarp jų yra 5,6 mln. pabėgėlių, kurie nuvyko į užsienio valstybes.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.