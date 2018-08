„Asma al Assad pradeda pirmąjį gydymosi etapą dėl piktybinio auglio krūtyje, kuris buvo diagnozuotas būdamas ankstyvos stadijos“, – sakoma prezidentūros paskyrose socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime. Taip pat buvo paskelbta nuotrauka, kurioje šalies pirmoji ponia matoma vilkinti laisvus drabužius ir avinti sportinius batelius, sėdinti ant kedės ligoninės palatoje, o prie jos kairiosios rankos buvo prijungta lašelinė. Prezidentienė šypsojosi savo vyrui, sėdėjusiam iš dešinės. Prezidentūra nepaskelbė, kur gydoma A. al Assad, bet ant vienos nuotraukoje matomos antklodės matyti užrašas „karinė“, todėl tikėtina, kad ji yra kurioje nors vyriausybės kontroliuojamoje karinėje ligoninėje. 1975 metais Didžiojoje Britanijoje gimusi buvusi investicinės bankininkystės specialistė stengėsi pabrėžti esanti pažangiųjų teisių gynėja. Ji laikyta Al Assadų dinastijos šiuolaikišku veidu. Pirmaisiais šalį krečiančio karo metais ji retai rodydavosi viešumoje, bet pastaruosius dvejus metus vis aktyviau reiškėsi labdaringuose renginiuose. Asma, kurios tėvas yra kardiologas, o motina – diplomatė, su B. al Assadu susilaukė dviejų sūnų ir dukters.

