„Baltųjų šalmų“ buvimas yra grėsmės šaltinis“, – sakė Rusijos atstovas per už uždarų durų vykusį JT Saugumo Tarybos posėdį, sušauktą Maskvos. „Raginame Vakarų valstybes pašalinti „baltuosius šalmus“ iš Sirijos. Teroristai turi būti pašalinti. Nėra gerai leisti jiems būti civilizuotoje visuomenėje“, – sakė Rusijos atstovas, kurį citavo anonimu pageidavęs likti diplomatas. Maskvos pasiuntinys itin daug dėmesio skyrė „baltųjų šalmų“ veiklai Idlibe – paskutinėje sukilėlių tvirtovėje Sirijoje, sakė kitas anonimiškai kalbėjęs diplomatas. 2013 metais įkurta savanoriška Sirijos civilinės gynybos organizacija, dar vadinama „Baltaisiais šalmais“, sukilėlių kontroliuojamose teritorijose gelbsti sužeistuosius po aviacijos smūgių, apšaudymų ar sprogimų. Rusija sukilėlių kontroliuojamuose rajonuose dirbančių šios organizacijos narių nelaiko gelbėtojais ir anksčiau jau nekart yra tvirtinusi, kad jie susiję su teroristinėmis grupuotėmis. Pasak kelių diplomatinių šaltinių, Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija piktai reagavo į Rusijos atstovo komentarus. JAV pasmerkė „pasipiktinimą keliančius ir melagingus Rusijos kaltinimus“ bei pažymėjo, kad „Baltieji šalmai“ yra humanitarinė organizacija, o Maskva toliau skleidžia melagingą informaciją“, sakė šaltiniai. Didžioji Britanija savo ruožtu paragino Rusiją „liautis švaisčius Saugumo Tarybos laiką“, o Prancūzija sakė, kad ją „nustebino ir nuliūdino“ tokie Rusijos pareiškimai, bei pažymėjo, kad ši organizacija „išgelbėjo šimtus žmonių“. Sirijos prezidentui Basharui al Assadui lojalios pajėgos nuo 2015 metų rugsėjo, kai į konfliktą Damasko režimo pusėje įsitraukė Rusija, išstūmė sukilėlius iš didžiosios dalies anksčiau jų kontroliuotų teritorijų. Maskva savo reikalavimus Saugumo Tarybai paskelbė, kai iš numatytos buferinės zonos Sirijos šiaurės vakaruose buvo atitraukta sunkioji ginkluotė ir artėja nustatytas galutinis terminas Turkijai įtikinti džihadistus pasitraukti. Dėl demilitarizuotosios zonos Idlibe praėjusį mėnesį sutarė sukilėlius palaikanti Turkija ir Damasko sąjungininkė Rusija. Šiuo susitarimu siekta išgelbėti sukilėlių bastioną nuo vyriausybės pajėgų puolimo, galėjusio sukelti didžiulio masto humanitarinę katastrofą.

