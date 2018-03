„Kariuomenės daliniai juda keliais frontais ir jau atsiėmė kelis ūkius bei kaimus, – sakė kariškiai naujienų agentūrai SANA, kai režimo pajėgos tiesiog niokoja Rytų Gutos regioną, puldamos žemės paviršiumi ir bombarduodamos iš oro. Pažymima, kad į rytus nuo Damasko jos užėmė kelis rajonus, tarp kurių minima ir Našabijė bei Otaja, ir „sunaikino teroristines grupes“, kontroliavusias tas teritorijas. Prezidentui Basharui al-Assadui ištikimos pajėgos anksčiau šį mėnesį pradėjo didžiulį puolimą greta Damasko prieš sukilėlių bastioną, kuris talžomas antskrydžių bangomis iš oro, artilerijos ir raketų ugnimi – žuvusių civilių per šias atakas minima daugiau kaip 640. Rytinėje minėto anklavo dalyje sekmadienį režimo pajėgos susirėmė su sukilėliais, tvirtina stebėsenos organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“, nurodydama kad pastarosiomis dienomis valdantysis režimas atkovojo apie 10 procentų sukilėlių turėtos teritorijos.

