„Bendradarbiaudama su turkų kolegomis rusų karinė žvalgyba sugrąžino į Rusiją lakūno šturmuotojo, majoro Romano Filipovo kūną, jis žuvo kaip didvyris vasario 3 dieną“, – sakoma pranešime. Laidotuvės su karine pagarba numatytos vasario 8 dieną Voroneže, taip pageidavo žuvusiojo šeima ir tėvai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką dėl Rusijos Federacijos didvyrio vardo suteikimo majorui R. Filipovui. „Už didvyriškumą, drąsą ir narsą, parodytą atliekant karinę pareigą, suteikti Rusijos Federacijos didvyrio vardą majorui Filipovui Romanui Nikolajevičiui“, – sakoma prezidento įsake, paskelbtame Kremliaus tinklalapyje antradienį. Susiję straipsniai: Rusija prašo Turkijos pagalbos dėl Sirijoje numušto karo lėktuvo Apie numušto Rusijos lėktuvo pilotą paviešinti duomenys supykdė gynybos ministeriją Rusijos kariškiai dar pranešė paprašę Turkijos padėti paimti savaitgalį virš sukilėlių kontroliuojamo rajono Sirijoje numušto rusų karo lėktuvo nuolaužas. Rusija nori nustatyti, kokio tipo ginklais sukilėliai numušė šį lėktuvą ir iš kur kovotojai gavo tokį ginklą. Su „al Qaeda“ susiję kovotojai šeštadienį paskelbė, kad Idlibo provincijoje Sirijos šiaurėje numušė rusų šturmo lėktuvą Su-25. Rusijos pareigūnai sakė, kad sunkiai sužeistas lakūnas automatu susišaudė su kovotojais, o paskui susisprogdino rankine granata. Manoma, kad Su-25 buvo numuštas nešiojamojo priešlėktuvinio komplekso raketa. Rusų lėktuvas Sirijoje numuštas pirmą kartą nuo 2015 metų rugsėjo, kai Rusija šioje šalyje pradėjo savo aviacijos kampaniją. „Rusijos gynybos ministerijos ekspertus ypač domina rusų šturmo lėktuvo variklių nuolaužos su raketos ... poveikio pėdsakais, kad būtų galima tiksliai identifikuoti teroristų panaudotą nešiojamą zenitinį raketinį kompleksą, nustatyti jo pagaminimo vietą ir išaiškinti pristatymo į Siriją kanalus“, – sakoma ankstesniame ministerijos pareiškime.











