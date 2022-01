Sirijoje tęsiantis kautynėms po IS išpuolio prieš kalėjimą žuvo mažiausiai 120 žmonių

Antpuolis prieš Gvairano kalėjimą šiauriniame Chasakos mieste yra viena reikšmingiausių IS atakų nuo džihadistų paskelbto „kalifato“ sutriuškinimo Sirijoje prieš beveik trejus metus.

Per susirėmimus „žuvo mažiausiai 77 IS nariai ir 39 kurdų kovotojai, įskaitant vidaus saugumo pajėgų narius, kalėjimo prižiūrėtojus ir antiteroristinių pajėgų narius“, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Be to, organizacijos duomenimis, žuvo mažiausiai septyni civiliai.

SOHR duomenimis, kalėjimą, kuriame buvo laikoma apie 3,5 tūkst. įtariamų džihadistų grupuotės narių, įskaitant kai kuriuos jos lyderius, IS atakavo naktį iš ketvirtadienio į penktadienį.

Nuo tada šimtai kalintų džihadistų buvo vėl sučiupti, bet apie dešimt jų, kaip manoma, pabėgo, pranešė organizacija, gaunanti informacijos iš plataus šaltinių tinklo Sirijoje.

Karas Sirijoje prasidėjo 2011 metais, kai Damasko režimas pamėgino griežtomis priemonėmis numalšinti protestus prieš vyriausybę. Nuo to šalį apėmė daugiaplanis konfliktas, nusinešęs beveik pusę milijono žmonių gyvybių ir lėmęs didžiausius karo pabėgėlių srautus nuo Antrojo pasaulinio karo.