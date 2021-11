Tai pirmas tokio rango JAE pareigūnų vizitas Sirijoje nuo karo šioje šalyje pradžios prieš 10 metų.

Vizitas laikomas regiono pastangų nutraukti B. al Assado diplomatinę izoliaciją ženklu, Sirijai grumiantis su didėjančia ekonomine krize, nulemta ilgų konflikto metų ir padidinta Vakarų sankcijų.

„Prezidentas al Assadas priėmė JAE užsienio reikalų ministrą Abdullah bin Zayedą" ir jo delegaciją, pranešė oficialioji naujienų agentūra SANA.

„Susitikimo metu jie aptarė abiejų broliškų šalių dvišalius santykius ir bendradarbiavimo įvairiuose abiem [šalims] rūpimuose sektoriuose plėtimo būdus“, – sakoma SANA pranešime.

Šis susitikimas yra dar vienas ženklas, kad Sirijos ir JAE santykiai šiltėja. Ryšius su Damasku naftos turtinga Persijos įlankos regiono valstybė nutraukė 2012 metų vasarį, visoje Sirijoje vykusių protestų slopinimui virstant karu.

Siriją, kur karas jau pareikalavo daugiau kaip 380 tūkst. gyvybių, remia JAE varžovas regione Iranas, bet 2018 metų gruodį JAE vėl atidarė savo ambasadą Damaske, parodydami, kad Sirijos vyriausybę tikriausiai stengiamasi sugrąžinti į arabų šalių ratą.

Kovo mėnesį JAE paragino sugrąžinti Siriją į Arabų Lygą, nors rėmė jos narystės sustabdymą 2011-ųjų lapkritį.

Damaskas stengiasi užsitikrinti tarptautinę pagalbą, pirmiausia iš naftos turtingų kaimyninių arabų šalių, karo pradžioje rėmusių opoziciją.

Praėjusį mėnesį JAE Ekonomikos ministerija pranešė sutarusi su Sirija dėl „ateities planų ekonominiam bendradarbiavimui stiprinti ir naujiems sektoriams ištirti“.



Retas pokalbis

Ministerijos pranešime teigiama, kad JAE yra svarbiausias Sirijos pasaulinės prekybos partneris. Sirijos užsienio prekyboje jo dalis siekia 14 procentų.

Be to, praėjusį mėnesį Abu Dabio sosto įpėdinis princas šeichas Mohammedas bin Zayedas al Nahyanas – faktinis JAE valdovas – per retą pokalbį telefonu aptarė įvykius Sirijoje su B. al Assadu.

Tai buvo antras abiejų lyderių pokalbis nuo pirmojo jųdviejų skambučio 2020 metų kovą, kai jie aptarė koronaviruso pandemiją ir jos poveikį karo draskomai šaliai.

JAE nėra vienintelė arabų šalis, glaudinanti ryšius su B. al Assado vyriausybe.

Rugsėjį B. al Assadas pirmą kartą nuo Sirijos konflikto pradžios paskambino Jordanijos karaliui Abdullah II. Abi šalys anksčiau tą mėnesį iš naujo atidarė svarbų sienos kirtimo punktą.

Kol kas neaišku, ar kitos arabų šalys, kurių keletą B. al Assadas kaltino kadaise rėmus džihadistus ir sukilėlius, paseks JAE pavyzdžiu.

JAE buvo viena iš šešių Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių narių, kurios 2012 metais užėmė griežtą poziciją Damasko atžvilgiu ir galiausiai pripažino opozicijos grupę Sirijos atstove.

Kai kurios regioninės galios laiko santykių su B. al Assadu šiltėjimą būdu nuvilioti Siriją nuo išskirtinės regioninės Irano įtakos – tvirto B. al Assado vyriausybės rėmėjo, kuris karinio konflikto metu išplėtė savo karinį pėdsaką Sirijoje.