Šis žuvusių Turkijos pajėgų narių skaičius – vienas didžiausių nuo sausio 20 dienos, kai Ankara pradėjo savo operaciją prieš kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG) Sirijos šiauriniame Afrino regione. „Vykdydami operaciją Afrine penki iš mūsų didvyrių kovos draugų krito kaip kankiniai, o dar septyni buvo sužeisti“, – nurodė armija savo pirmame pranešime. Kiek vėliau kariškiai išplatino antrą pranešimą, kuriame buvo patikslinta, kad žuvo dar trys kariai ir dar šeši buvo sužeisti. Jokių detalių apie karių žūties aplinkybes nebuvo pateikta. Susiję straipsniai: Įspėja dėl naujo karo grėsmės: padarinius pajustų ir Europa Macronas kreipėsi į Turkijos prezidentą „Tegul Dievas suteikia ramybę Afrine kritusiems mūsų kariams. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jų artimiesiems“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentūros atstovas spaudai Ibrahimas Kalinas. Iš viso nuo operacijos „Alyvmedžio šakelė“ pradžios jau žuvo mažiausiai 40 turkų karių. Privati naujienų agentūra „Dogan“ pranešė, kad ketvirtadienį popiet kilo intensyvūs susirėmimai tarp neseniai Afrine dislokuotų Turkijos specialiųjų pajėgų karių ir YPG kovotojų. Pastarieji pasinaudodami tuneliais surengė pasalą turkų kariams. Remiantis agentūros pranešimu, į susirėmimų vietą evakuoti sužeistųjų buvo pasiųstas sraigtasparnis, tačiau šis buvo pamuštas, todėl turėjo apsisukti ir skristi atgal. Senegale viešintis Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohans) buvo informuotas apie incidentą. Ankara YPG laiko teroristine grupuote, glaudžiai susijusia su uždrausta Kurdistano darbininkų partija (PKK),kuri nuo 1984-ųjų tęsia kruviną sukilimą Turkijos pietryčiuose. Tačiau YPG vis dar glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ Sirijoje ir gauna iš amerikiečių ginklų.

