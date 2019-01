Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) informavo, kad per ataką žuvo penki Sirijos demokratinių jėgų (SDF) – kurdų ir arabų kovotojų aljanso – nariai.

Incidentas įvyko kelyje Chasakos provincijoje.

„Bombų prikrautą automobilį vairavęs mirtininkas taikėsi į amerikiečių pajėgų, kurias lydėjo SDF, vilkstinę kelyje Chasaka–Šadadis“, – nurodė SOHR.

Organizacijos vadovas Rami Abdel Rahmanas sakė, kad užpuoliko automobilis rėžėsi į vieną SDF transporto priemonių.

Šadadis yra į pietus nuo Chasakos, to paties pavadinimo provincijos sostinės. Prieš beveik aštuonerius metus Sirijoje kilusio karo veiksmai šios provincijos beveik nepalietė.

Ataka, kurios koalicija kol kas nekomentavo, įvykdyta nepraėjus nė savaitei po išpuolio prieš JAV vadovaujamas pajėgas ir jų vietos partnerius strateginę reikšmę turinčiame Manbidžo mieste.

Per sprogimą sausio 16 dieną šio miesto centre žuvo keturi amerikiečiai: du kariškiai, Pentagono civilis darbuotojas ir kontraktininkas. Per ataką Manbidže Vašingtonas patyrė didžiausią nuostolį nuo pat to laiko, kai dislokavo Sirijoje savo karius kovoti su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“ (IS).

Per šią ataką taip pat žuvo 10 vietos civilių ir penki vietos pajėgų kovotojai, patruliavę mieste drauge su koalicijos kariais.

Prieš mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai paskelbė įsakęs išvesti iš Sirijos visus amerikiečių karius.

Vėliau D. Trumpas ir kiti JAV aukšto rango pareigūnai skelbė prieštaringas žinias apie išvedimo spartą ir mastą.

Turkija ne kartą ragino amerikiečius pasitraukti ir sudaryti sąlygas jai vykdyti savo karinius planus šiaurės Sirijoje, kur apsiausti kurdai paramos vis labiau gręžiasi į režimą ir jos rėmėją Rusiją.