Anot Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), karių tapatybės kol kas nenustatytos. Antskrydžio prieš valstybinio Techninės pramonės instituto objektą faktą patvirtino ir Damaskas. Sirijos vyriausybė nurodė, kad jos priešlėktuvinės gynybos sistemos buvo aktyvuotos, netoli pakrantės pastebėjus Izraelio lėktuvų. Pasirodo, kad šios sistemos atsitiktinai numušė rusų žvalgybos lėktuvą, skridusį atgal į Rusijos bazę Sirijos pakrantėje. Visi 15 šiuo orlaiviu skridusių rusų žuvo. Kaip informavo SOHR, Sirijos oro erdvės gynybos sistemos, numušę rusų lėktuvą, buvo dislokuotos Banijase – apie 40 km atstumu į pietus nuo Latakijos esančiame miestelyje. Rusija turi karinių ir laivyno bazių Sirijose pajūryje esančiose Latakijos ir Tartuso provincijose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.